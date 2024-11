"Castellani, truffa milionaria". Faccia a faccia col consulente

Proseguono – con appuntamenti semestrali – le udienze al Tribunale di Piazzale Clodio a Roma per far luce sulla presunta truffa operata ai danni del regista fanese 91enne Leandro Castellani e della consorte Maria Grazia Giovanelli. Per la prima volta dall’inizio del processo, nell’udienza svoltasi venerdì scorso, è comparso in aula il consulente finanziario Pericle Cenci, 48 anni di Cassino, ma residente in Svizzera, che è imputato, insieme alla sorella Federica e alla moglie Deborah Gaiba, di circonvenzione di incapace finalizzata alla truffa e all’appropriazione indebita.

Il Cenci, negli anni 2017 e 2018, sfruttando l’impreparazione finanziaria della coppia e la loro fragilità emotiva, avrebbe convinto i coniugi a farsi dare una delega per operare sui conti correnti e in questo modo sarebbero spariti quasi 3 milioni di euro, oltre a numerosi oggetti di valore. Nell’udienza di venerdì scorso sono stati ascoltati i marescialli di Guardia di Finanza di Pesaro e i Carabinieri del Nucleo protezione patrimonio artistico che si sono occupati delle indagini.

Davanti al giudice i militari hanno ricostruito rispettivamente tutti i cospicui passaggi di denaro dai coniugi Castellani alle due società degli imputati, nonché la cessione delle quote della società immobiliare detentrice di due grandi complessi nella nostra provincia (Montemaggiore al Metauro e Mondolfo) e la scoperta di un importante quadro, forse attribuito nientemeno che a Michelangelo, sottratto ai Castellani mentre si trovava in esposizione da una restauratrice e poi ritrovato dai carabinieri. Pericle Cenci, che risulta essere il principale imputato, ha assistito impassibile al dibattimento senza proferire parola, lasciando intervenire il suo legale, mentre per i coniugi Castellani che vivono in collina a due passi da Fano, era presente il figlio Aldo.

Il caso del regista e sceneggiatore televisivo Leandro Castellani, - Leone d’Oro al Festival di Venezia, autore di film storici e d’inchiesta - aveva suscitato grande clamore lo scorso anno quando si era aperto finalmente il processo. Di lui, infatti si erano occupate la stampa e le principali televisioni nazionali, tra cui la Rai per il quale Castellani aveva lavorato per anni. Curiosamente all’epoca La troupe di "Fuori dal Coro" di Rete 4 che si era messa sulle tracce di Pericle Cenci non era riuscita a rintracciarlo a Lugano dove viveva. La prossima udienza è fissata per il 15 aprile.

