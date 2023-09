"Castelli d'Aria a Fano: note d'organo per promuovere il territorio"

"Uno dei traguardi raggiunti da questa rassegna, alla sua XVII edizione, è l’aver spinto i Comuni a restaurare i loro magnifici strumenti. L’ultimo quello di San Costanzo". Per questo il direttore artistico Giovannimaria Perrucci persevera nell’organizzazione del cartellone di concerti d’organo, itinerante tra i borghi del territorio, che prende il nome di "Castelli d’Aria".

Un calendario che ogni anno si arricchisce, tanto più che ora è inserito nel circuito turistico ‘Valli a Scoprire’, l’itinerario per le Valli del Metauro e del Cesano tra le colline e il mare, i luoghi d’arte, i sapori della tradizione e i saperi antichi. "Dell’inestimabile patrimonio culturale del nostro Paese fanno parte anche gli organi storici, di cui è ricco il nostro territorio - spiega il maestro Perrucci -. Nella Val Metauro gli strumenti storici sono oltre 50. Circa la metà di questi è funzionante, a seguito di restauro filologico o di semplice manutenzione ordinaria, a testimonianza di una vivace attività musicale nei secoli. Il festival da 17 anni si fa portavoce della sonorità di questa importante testimonianza culturale e al contempo contribuisce a valorizzare i luoghi che ospitano gli organi storici, in collaborazione con Comuni e Diocesi".

Sette appuntamenti pomeridiani (alle 17) al via da domenica da Montemaggiore al Metauro dove è previsto prima l’appuntamento al teatro comunale con Donato Antonio Telesca che parlerà della storia dei borghi e poi nella chiesa della S.ta Maria del Soccorso il concerto di Giorgio Revelli, organo e cembalo. Si prosegue il 1° ottobre al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo con l’archivista Luca Cangini che relazionerà la riforma liturgica attuata con il Concilio Vaticano II e poi alla Pieve San Biagio le musiche suonate dal maestro d’organo Alessandro Buffone. Il calendario prosegue ogni domenica fino al 5 novembre tra incontri e concerti dove tra gli altri si esibiscono tre musicisti stranieri (Sean Maxwell, Susana Lastra e Heirich Walther) "di cui sottolineo la presenza non perché siano migliori degli italiani - dice Perrucci - ma perché è bello vedere che hanno piacere a venire a suonare i nostri organi, che hanno caratteristiche particolari".

Tiziana Petrelli