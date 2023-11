Castelli, patria del mondo moderno

"Dinamiche dell’incastellamento in Adriatico: secoli X-XIII" è il titolo di un denso convegno internazionale di studio, che si si è inaugurato ieri a Urbino nell’aula magna del rettorato e proseguirà anche oggi e domani.

Il Medioevo vive nella nostra quotidianità. In spiaggia realizziamo “castelli di sabbia“. I sognatori fanno “castelli in aria“ e i truffatori “castelli di carte“. Nella tradizione favolistica fioriscono principesse, streghe, castelli incantati, cavalieri. Il paesaggio europeo tanto deve alle architetture medievali che lo dominano, a differenza dei ruderi della civiltà classica, perlopiù sepolti sotto depositi stratigrafici. Oggi è possibile abitare in case medievali, basta risiedere nei centri storici della penisola italiana. E’ l’età di Mezzo che qualifica il paesaggio attuale dell’Europa. Il Medioevo è molto vicino a noi, dimenticarselo può essere inevitabile, lo abbiamo assimilato nel tessuto connettivo.

I castelli furono una grande rivoluzione per il paesaggio, ma quando nacquero? Quando prese piede la necessità di circondare i villaggi con mura e torri? In un determinato momento storico il popolamento divenne accentrato e le campagne furono dominate dalle fortificazioni, erette sulla cima dei siti di altura, a protezione dei nuclei demici. Come influì il fenomeno sul paesaggio delle regioni che si affacciano sul mare Adriatico? Di questi grandi temi legati alla storia, tutta medievale, dei castelli si discute anche oggi e domani nel convegno internazionale: “Dinamiche dell’incastellamento in Adriatico: secoli X-XIII“ che si tiene nell’aula magna del rettorato dell’Università di Urbino anche oggi (Palazzo Bonaventura, oggi dalle ore 9,30) e domani nella Sala della Tartaruga di Palazzo Passionei (dalle 9,30). La manifestazione è organizzata dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali DISCUI (insegnamento di Archeologia Medievale) in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM, insegnamento di Storia Medievale). L’iniziativa è posta sotto il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni del sesto centenario dalla nascita del duca Federico da Montefeltro e dei comuni di Urbino e di Rimini e accompagnata dai saluti del Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, e Prosindaco di Urbino, Vittorio Sgarbi.

L’incastellamento, ovvero la "nascita dei castelli", sarà affrontato attraverso casi di studio archeologici che proporranno dati provenienti dalle regioni adriatiche italiane e croate. Sedici studiosi si alterneranno raccontando le proprie esperienze di ricerca e di scavo in una tre giorni dedicata alle fortificazioni in cui si parlerà anche della regione storica del Montefeltro e della nascita dei castelli nei territori di Urbino, di Pesaro e di Rimini. Al termine delle sessioni di lavoro, nella giornata di mercoledì, è prevista una tavola rotonda in cui il fenomeno sarà affrontato globalmente da tutti gli studiosi intervenuti. Il volume degli atti del convegno è già pronto (acquistabile presso le edizioni all’Insegna del Giglio, Firenze, collana ArcheoMed, monografie, V). La formula scientifica ha previsto di affrontare la tavola rotonda finale con gli atti del convegno a disposizione degli studiosi. Durante l’evento, vi saranno momenti dedicati alle strategie di comunicazione dei beni culturali in cui saranno proiettati documentari della serie web “Due Minuti di Storia“ diffusa da il Resto del Carlino on line.

Il convegno è visibile in diretta streaming collegandosi alla piattaforma dell’Università di Urbino: www.uniurb.itlive