Castelli, storia e valore culturale. Nasce il "polo della bellezza"

Nel Montefeltro nasce il "polo della bellezza". Anzi, a dire il vero tale realtà coinvolgerà anche uno Stato confinante, perché oltre ai Comuni di Monte Grimano Terme, nelle Marche, e di San Leo, in Emilia-Romagna, comprende il Castello di Città di San Marino, nella repubblica del Titano: tutti fanno parte dei "Borghi più belli d’Italia" e hanno originato un caso eccezionale nella penisola, essendo l’unica area geografica a contenerne tre adiacenti.

Il progetto è stato ideato dagli amministratori di tali enti dopo l’ingresso della Città di San Marino (i Castelli, nove in totale, sono il corrispettivo sammarinese dei nostri Comuni) nei Borghi più belli d’Italia, come membro onorario, allo scopo di creare un’offerta turistica più organica, coordinata e ampia.

"Siamo tre realtà simili, ma differenti, e credo che una concentrazione così alta di patrimonio culturale sia un unicum anche a livello internazionale – commenta Elia Rossi, sindaco di Monte Grimano Terme –. Altra unicità è il coinvolgimento di due regioni e due Stati. Per altro, è la prima volta che un Comune estero entri nei Borghi più belli d’Italia. La nostra idea è di lanciare una collaborazione per moltiplicare le nostre offerte turistiche, condividendo percorsi ed evitando di sovrapporci nei singoli periodi, spalmando gli eventi su tutto l’anno". Tale polo, che ancora deve trovare un nome ufficiale, nasce per altro nel decennale dell’entrata di Monte Grimano Terme tra i Borghi più belli d’Italia, avvenuta nel 2014, e coinvolge due realtà gemellate dal 1995, come San Leo e la Città di San Marino.

"Inviterò il sindaco Leonardo Bindi e il capitano di Castello Tommaso Rossini, entro il 30 marzo, per tenere un incontro preliminare avente come oggetto il primo grande evento dell’estate: la Notte romantica – prosegue Rossi –. Vogliamo creare un’agenda condivisa per essere sul mercato con un’offerta unica, dalla Rocca di San Leo al patrimonio Unesco della Città di San Marino, passando per gli scorci e le peculiarità di un territorio come il nostro. Abbiamo anche parlato di lavorare non più come singole realtà, ma come un vero triangolo di bellezza. In merito al nome, ne cercheremo uno condiviso, legato ai borghi, ma che superi quelli dei comuni, perché vogliamo fare un ragionamento di territorio. Serve una denominazione che identifichi queste tre realtà nel complesso, viste le potenzialità così importanti".

