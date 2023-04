Castello di Tavoleto in vendita, stranieri in corsa: quanto costa

Tavoleto (Pesaro Urbino), 14 aprile 2023 – Vendesi castello panoramico. Ha un vantaggio per i timidi: è sprovvisto di fantasmi in giro per le stanze. E’ quello di Tavoleto, con i suoi 2100 mq fatto di camere (5), bagni (8) saloni, ampie zone di rappresentanza, sale degli armigeri, cortili, e cucine. Non ha stalle a disposizione ma volendo, a piano terra, il posto si ricava. A metterlo sul mercato è un’agenzia immobiliare, la Maggi di Piacenza, per conto della proprietà che è di Riccione, la famiglia Stefanini. Che dice: "Finora l’abbiamo utilizzato per eventi come matrimoni affittandolo a società di catering. Avendo altri obiettivi lo abbiamo posto in vendita".

Gianni Mordenti è il delegato alla vendita per conto dell’agenzia: "Posso confermare che il castello è in vendita e abbiamo trattative in corso con dei clienti stranieri. Sul prezzo le posso dire che possiamo parlare di qualche milione di euro. Il prestigioso immobile si trova in ottime condizioni dopo un restauro di qualche anno addietro e un utilizzo molto limitato. Si può trasformare in un resort oppure in una dimora privata di assoluto prestigio".

Al telefono, il sindaco di Tavoleto Stefano Pompei, dice: "Non sapevo che il castello fosse in vendita. Non abbiamo contatti con la proprietà ma è certo che la struttura caratterizza il paese. So che è stato costruito nella forma che vediamo alla fine dell’800 avendo un’origine precedente che, leggo, risale ai Malatesta. Se mi chiede perché non lo compri il Comune le rispondo di no, non abbiamo i soldi ma questo non toglie che si possa parlarne in giunta e in consiglio anche se mi sembra un argomento fuori dalla nostra portata. Dobbiamo ricordarci che siamo un comune di 860 abitanti, abbastanza lontano da tutto e quindi con risorse pubbliche piuttosto limitate. Il castello sarebbe sicuramente bello se fosse proprietà pubblica ma andrebbe coinvolto un ente con disponibilità finanziarie nettamente superiori alle nostre".

Il castello è stato comprato dagli attuali proprietari circa vent’anni fa attraverso un’asta e da allora è stato tenuto sempre in ordine per gli eventi. Chissà se il futuro proprietario lo vorrà trasformare in una meta turistica. Potrebbe ridare fiato a Tavoleto e aumentare il numero di abitanti. Un risultato che, ora, appare un miraggio.

