CaterCapodanno: i divieti. Occhio alle multe per i petardi

Ecco le regole per il CaterCapodanno. Dalle 14 del 31 dicembre alle 6 dell’1 gennaio vietata la sosta in Largo Mamiani. Non si potrà transitare in via Rossini, in largo Mamiani, in via dell’Arsenale, in via Gavardini (eccetto autorizzati del garage di via delle Zucchette, via Gavardini e via Baldassini), in via G.Bruno, in via Branca e in via Pedrotti. Direzione obbligatoria a destra e sinistra in largo Aldo Moro, invece diritto per via Marsala. Il divieto di transito, deroga al senso unico, in via dell’Abbondanza; in via Caviglia obbligatoria la sinistra. Sosta vietata anche in via G.Bruno. Vietata la vendita, in piazza e in zone vicine, di qualsiasi bevanda in bottiglia o bicchieri di vetro e alluminio dalle 20 di domenica alle 3 dell’1 gennaio. Fuochi d’artificio e petardi saranno vietati nella piazza e in tutte le zone limitrofe dal 31 dicembre all’8 gennaio: rischio multa di 150 euro.