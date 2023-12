CaterCapodanno, tutto pronto per la festa. Prima il cenone, poi lo spettacolo fino alle 3

La prima notte di Pesaro, Capitale 2024, sarà lunghissima. Il Catercapodanno con annessi e connessi, domani sera, inizierà alle ore 20 con il cosiddetto “Cenone popolare“, organizzato dal Comune al Bocciodromo di via dell’Acquedotto; continuerà con lo spettacolo di Caterpillar dalle ore 21,30 in diretta Radio Rai 2 dal palco di Piazza del Popolo e proseguirà con dj set e intrattenimento fino alle 3 di notte.

Ieri a mezzogiorno si sono chiuse le prenotazioni per prendere parte al “cenone popolare“, il servizio con menù a 35 euro per coloro che hanno l’esigenza di mangiare entro le 21,30 e spostarsi in piazza a seguire lo spettacolo in piazza del Popolo. Sono stati 400 i prenotati: per questo il banchetto, gestito dall’associazione di volontariato Utopia, sarà allestito unicamente al bocciodromo di via dell’Acquedotto. Il resto del veglione, aperto al pubblico si svolgerà, dalle 21 alle 3 di notte in Piazza del Popolo. L’accesso sarà per tutti durante l’arco dell’intera nottata, a parte in alcuni momenti durante i quali si dovesse verificare un picco di afflusso. Per evitare il superamento dei limiti di sicurezza chi voglia entrare in Piazza del Popolo lo dovrà fare passando esclusivamente da via San Francesco e da via Branca, dove sono presenti dei volontari di protezione civile con dei contapersone. "Via San Francesco e via Branca sono le entrate a Piazza del Popolo – ribadiscono gli organizzatori – tutte le altre sono uscite". In estrema sintesi "il CaterCapodanno – dice il vicesindaco Daniele Vimini –, sarà in diretta nazionale su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Organizzato in collaborazione con Amat accompagnerà la notte di San Silvestro con i conduttori di Caterpillar di Rai Radio2, Sara Zambotti e Massimo Cirri, sul palco. Il concerto di artisti di primo piano come Colapesce e Dimartino, Valerio Lundini e i suoi I Vazzanicchi animeranno il programma. Dalle 21.30 avrà inizio l’evento. Si parlerà di ambiente e sostenibilità, è previsto il collegamento con don Luigi Ciotti di Libera e con Alessandro Bergonzoni. Si ballerà e canterà fino allo scoccare della mezzanotte e oltre, accompagnati dal sound dei dj set di Elia Trebbi e Toni Grandolfo fino alle 3 del primo giorno dell’anno.

Solidea Vitali Rosati