Caterina, 100 anni che fanno storia: "Nel ’46, che viaggio per votare"

Ancora una volta a Frontino si festeggia un centenario. Nel piccolo comune del Montefeltro questa volta è stata Caterina Allegretti a spegnere le cento candeline, rendendo onore alla tradizione che vuole questa una terra baciata dalla longevità.

Nata nel 1923 proprio a Frontino conobbe in prima persona le difficoltà del secondo conflitto mondiale, dovendo sfollare a San Marino. Questo fatto però fu determinante nel farle conoscere l’amore, poiché, dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943, tornò nella sua Frontino proprio quando riuscì a tornare a casa anche un altro giovane, Renato Gualandi, che dall’Istria era partito in bicicletta. I due si conobbero quella sera e non si lasciarono più, sposandosi tre anni dopo.

Per trovare lavoro emigrarono a Genova e per farlo i novelli sposi affittarono un’auto: appena partiti per guadare il torrente fu necessario agganciare la macchina a un paio di buoi che potessero riportarli sulla strada principale poiché i tedeschi in ritirata avevano fatto saltare il ponte. Per quarant’anni la famiglia ha vissuto a Genova ma, mentre lavoravano, hanno costruito la propria casa a Frontino, dove sono tornati a metà degli anni ‘80 e dove Caterina ha vissuto col marito fino alla sua morte e dove lei vive tuttora.

La signora Allegretti, ancora lucida e brillante snocciola aneddoti a memoria e ne ha uno anche legato ai diritti delle donne di cui tanto si parla in questi giorni. "Il 2 giugno del 1946 tornai da Genova a Frontino, un viaggio non certo agevole per il tempo, per poter votare al referendum tra Repubblica e Monarchia, la prima volta in Italia che le donne potevano recarsi alle urne. Avevo ancora la residenza nel comune di nascita ma non volevo perdere questo appuntamento con la storia".

Sabato i festeggiamenti per questo grande traguardo: "Nel biglietto che accompagnava il nostro omaggio – racconta il sindaco Andrea Spagna – abbiamo scritto "Per un secolo di Gentilezza", perché ho notato che in tutti i centenari che ha avuto Frontino c’è sempre tanta gentilezza e spirito di comunità, altruismo e il sorriso sempre pronto. Forse può essere quello il segreto dell’eterna giovinezza".

E invece per Caterina quali sono gli ingredienti per arrivare a cento anni? "Ho avuto la fortuna di non avere malattie e mi sono aiutata mangiando cinque volte al giorno, poco ma di tutto, cose dell’orto o delle nostre zone. La mia passione è sempre stata la carne, il pesce da buona montanara lo gradisco poco".