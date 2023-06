Caterraduno a Baia Flaminia, Massimo Cirri e Sara Zambotti, intervista a una coppia sposata 15 anni fa e concerto dell'alba

Ieri pomeriggio è iniziato il Caterraduno sul palco di Baia Flaminia. A condurre il duo collaudato Massimo Cirri e Sara Zambotti. A seguirli una bella cornice di pubblico di tutte le età. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci (sopra) è arrivato dalla ciclabile per promuovere la città sostenibile. Poi è stata Intervistata una coppia che si è sposata 15 anni fa al Caterraduno di Senigallia. Alle parole si è alternata la musica con la band Piqued Jacks che ha rappresentato San Marino agli Eurovision. Infine è stato annunciato il concerto dell’alba e sono intervenuti i Baustelle, protagonisti dell’evento al sorgere del sole. Programma di oggi. A Baia Flaminia Alle 6 i Baustelle live e on air su Rai Radio2. All 18 Caterpillar Live con Massimo Cirri e Sara Zambotti. Alle 21.30 Valerio Lundini & I Vazzanikki con "Canzoni carine altre meno". Segue Ema Stokholma Dj Set. Sempre oggi ma alle 11 nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini Comuni Sostenibili buone pratiche di sostenibilità locale.

b.t.