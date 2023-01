Catetere messo male Chiesti 40mila euro

Si era sottoposto a una terapia chemioterapica tramite un catetere infilato nell’uretra. Ma poco dopo l’inizio del trattamento, ha avuto un attacco epilettico, perdita di sangue, febbre a 39 e sepsi. La moglie, dal corridoio, aveva sentito le sue urla strazianti. Da quel giorno, ha passato 6 mesi e 48 giorni ricoverato nell’ospedale di Senigallia con gli organi tutti compromessi dall’infiammazione. Succedeva nel 2019 e oggi porta ancora sul corpo le conseguenze gravi di quel trattamento: non è più autonomo, ha difficoltà a camminare e a fare pipì. Una manovra che secondo il paziente, un uomo di 70 anni, originario di Napoli, ma residente a Marotta da anni, sarebbe stata compiuta in modo errato dai sanitari del nosocomio di Senigallia. E per quell’errore, ma soprattutto per la sofferenza causata, il 70enne, difeso dall’avvocato Pia Perricci, ha deciso di trascinare davanti al giudice l’ospedale chiedendo un ristoro economico. Circa 40mila euro la richiesta. Ma l’ospedale non ne vuole sapere.

"Purtroppo nel 2023 – spiega l’avvocato Perricci - si verificano ancora dei gravissimi casi di mala sanità dovuti all’errore umano. La parte più straziante di tutta la vicenda è che il mio assistito non solo era gravemente ammalato ma ha subìto un peggioramento del suo stato di salute a causa dell’impreparazione dell’operatore che doveva effettuare una semplice manovra di routine. A ciò si aggiunga come la parte più straziante di tutta la vicenda riguardi il comportamento dell’ente ospedaliero che, non solo ha creato il danno minimizzando la situazione ma non intende neppure pagare i danni nonostante la consulenza tecnica abbia accolto appieno tutte le richieste. Purtroppo sarò costretta per conto del mio cliente a dover attivare un nuovo giudizio per ottenere il risarcimento".

e.ros.