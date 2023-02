Catria e Nerone, pienone di sciatori "Bed & breakfast presi d’assalto"

Anche in questo fine settimana si potrà sciare e divertirsi con la neve. "Il Monte Catria – spiegano soddisfatti i gestori – è diventato il punto di riferimento per lo sci dell’Appennino centrale. E’ stato letteralmente preso d’assalto da Umbria, Marche ed Emilia Romagna. In questo periodo bed and breakfast e altre strutture ricettive sono piene anche durante la settimana di persone provenienti da Cesena, Bologna, Rimini. La neve del Catria si conferma volano economico per l’entroterra di Pesaro-Urbino. Una grande soddisfazione. La dimostrazione che i continui investimenti degli ultimi anni per rendere la stazione sciistica sempre più moderna e funzionale erano fondamentali e stanno dando i loro frutti".

"Chiaramente – proseguono i gestori – il monte Catria ormai da anni è una stazione che ha prestato attenzione a destagionalizzare l’offerta. Importante è stata l’opera di miglioramento, ammodernamento e potenziamento che compiamo dal 2015, affinché chi viene a trovarci negli altri periodi dell’anno possa scegliere tra diverse attività ed attrazioni: passeggiate a cavallo, il parco avventura Kinderland, nordic walking, il bike park per gli amanti delle escursioni in bicicletta. Tutto questo consente di vivere il comprensorio del Catria, che è l’unica montagna aperta 365 giorni l’anno, in ogni stagione con indubbi benefici per il territorio".

Anche qui in questo week-end in arrivo sarà tutto aperto, condizioni meteo permettendo fruibile internamente il comprensorio: le seggiovie Cotaline e Travarco e le relative piste, campo scuola, il Kinderland Adventure Park e il rifugio Cotaline dove degustare tante specialità enogastronomiche. "E speriamo di continuare a sciare a lungo – concludono i gestori – visto che l’innevamento è ottimo". Informazioni: montecatria.com.

Da Monte Nerone fanno sapere che da oggi a lunedì sarà tutto aperto: impianti, rifugio e noleggio.

Amedeo Pisciolini