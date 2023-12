Catria e Nerone versione outdoor. Un’altra guida escursionistica

La guida escursionistica "Outdoor nelle montagne del Catria e del Nerone" di Paolo Ragni ed edito da Monti Editore, è stata presentata dall’autore presso la Biblioteca Comunale di Cagli. Per la prima volta viene anche inserita in una pubblicazione la guida delle frequentate "gorghe" in estate del fiume Bosso Cosa l’ha spinta a scrivere questa guida? "I turisti e visitatori che viaggiano nella zona o che vi si soffermano alcuni giorni, raramente colgono l’opportunità di percorrere le magnifiche escursioni a piedi o in bicicletta che il territorio del Catria e del Nerone offrono. Non è semplice per un visitatore organizzare in autonomia una escursione che sia appagante, e che possa essere percorsa senza eccessive difficoltà di orientamento, con la tranquillità di essere completata nel tempo stabilito. La guida "Outdoor nelle montagne del Catria e del Nerone" è stata scritta pensando proprio a questo segmento di escursionisti o potenziali escursionisti. Per ogni itinerario, la guida offre un’accurata e dettagliata descrizione, numerose fotografie dei luoghi di maggiore interesse, una mappa basata sulla migliore e più aggiornata cartografia disponibile, delle foto numerate dei punti critici per l’orientamento che forniscono indicazioni sulla corretta direzione da seguire e che sono richiamate sia nel testo che nella mappa. L’acquisto della guida permette di scaricare le tracce GPS di tutti i percorsi. La guida può essere utile anche ai molti abitanti del territorio che raramente hanno provato a solcarne i sentieri. Per quanto riguarda le tracce GPS, la guida dà delle indicazioni su come usarle al meglio". Oltre i sentieri, cosa altro descrive la guida? "Vi sono dei capitoli introduttivi che descrivono la geografia del luogo, la vegetazione e la fauna. Poi vi sono delle informazioni sulla sicurezza ed altre informazioni utili per il visitatore, come, ad esempio i servizi di riparazione bici, i centri ippici e le guide ambientali che organizzano escursioni per gruppi di persone. La guida è completata con una breve descrizione delle gorghe del fiume Bosso dove è possibile rinfrescarsi e prendere il sole. Quando ho scritto la guida l’ho fatto per passione e non pensavo assolutamente alla promozione del territorio". Mario Carnali