Catria, Nerone, Carpegna: non solo sci Ora sulla neve si gioca, si mangia, si balla

Si scia, tutto aperto sulle tre stazioni sciistiche della nostra provincia. Il cospicuo manto nevoso ben conservato dalle basse temperature nelle ore notturne e la continua cura delle piste da parte degli addetti permetteranno anche oggi, giornata festiva, il massimo del divertimento per chi ama lo sport invernale.

Sul Catria saranno in funzione oltre che la seggiovia e le piste anche il rifugio. L’apertura della cabinovia è prevista per le ore 8,30, si parte dal comune di Frontone a 500 metri per arrivare ai 1400 metri del Catria. Lo sciatore che vorrà divertirsi sul Catria avrà a disposizione la seggiovia triposto e quella quadriposto e tutte le piste per un totale di ben 12 chilometri e potrà rifocillarsi nel rifugio Cotaline 1400 dove è aperto il bar- ristorante con tante specialità enogastronomiche, e camere, e per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie il Kinderland Adventure Park, il parco giochi acrobatico sulla neve, unico nel suo genere in tutta la regione Marche. In settimana hanno fatto visita al Catria anche i ragazzi del Liceo Nolfi di Fano che si sono cimentati nello Slalom Gigante valevole come fase di qualificazione regionale di Istituto e dei Giochi Sportivi Studenteschi. Tra i servizi offerti: scuola sci con maestri (in programma corso per principianti con gara finale); noleggio sci, ciaspole e snowboard e possibilità di escursioni.

"Sul Monte Carpegna è tutto aperto, c’è tanta neve e le strade sono aperte - sottolinea Luca Pasquini, assessore al turismo del comune di Carpegna - sull’altro fronte del Passo Cantoniera, posto bellissimo a due chilometri da Carpegna è in funzione la pista da bob con l’impianto di risalita. In caso di notevole afflusso come Comune di Carpegna in collaborazione con la Pro-loco e la Protezione civile abbiamo predisposto un servizio navetta in partenza di fronte al Camping Paradiso e l’arrivo direttamente alla Cantoniera come abbiamo già fatto domenica scorsa. L’appassionato del Carpegna troverà nei numerosi ristoranti i miglior prodotti del territorio. Carpegna offre tanti servi anche per il turismo invernale, la settimana scorsa abbiamo avuto la visita da migliaia di turisti provenienti anche dalla costa, da Ravenna fino ad Ancona".

Impianti aperti, divertimento assicurato e buona gastronomia al Rifugio Corsini sul Monte Nerone. "Strade pulite - assicura il gestore dell’impianto Francesco Martinelli - in funzione da Serravalle di Carda una navetta, il manto nevoso è fermo sul metro circa". Oggi dalle ore 14 ad allietare la giornata ci sarà anche il dj Set con tanta buona musica e gli impianti sciistici rimarranno aperti anche domani (lunedì). Per il prossimo fine settimana il meteo prevede altre precipitazioni nevose. Amedeo Pisciolini