Catria Outdoor Festival: natura e sport a partire dall’area fieristica di Chiaserna

È ormai alle porte l’atteso evento promosso dalla neonata associazione Cantiano 360 chiamato Catria Outdoor Festival, un inno alla montagna e un’esperienza imperdibile per gli amanti della natura, dello sport, dell’avventura e della buona cucina in calendario sabato e domenica 11. Tutto alle pendici del Catria nell’area fieristica di Chiaserna solitamente dedicata a Cantiano Fiera Cavalli. È una prima assoluta pianificata da diversi operatori locali che hanno messo in piedi l’associazione: Cantina Sociale, Bar Pizzeria del Sole, Maev’s Pub, Serendipity, Azienda Agricola Travagliati, La Stazione di Posta, Birrificio del Catria, Ristorante Pizzeria Cactus, Ortofrutta "Bronzo". Finalità chiara: promuovere il territorio con le sue eccellenze e alimentare il turismo, in contesto, quello delle aree interne, dove non mancano potenzialità ed eccellenze. Ma veniamo alla ricca e variegata offerta proposta dagli operatori in collaborazione con l’associazione La Selva, il centro ippico La Badia e Catria Ranch oltre ad altre realtà specifiche per settori di competenza. Al Catria Outdoor Festival gli stand gastronomici offrono durante le due giornate una selezione di prodotti tipici locali permettendo ai visitatori di immergersi nei sapori autentici del territorio. Tra le specialità spiccano il pane di Chiaserna, le visciole e le amarene di Cantiano, il tartufo e la birra agricola del Catria. Inoltre, è possibile gustare salumi e carni nostrane, nonché la rinomata polenta alla carbonara di Chiaserna. E poi le escursioni. In questo campo rientrano attività legate al cavallo, bici e trekking con tour in suggestivi sentieri: un modo per attraversare paesaggi ricchi di vegetazione con punti panoramici mozzafiato. Ingresso gratis.

Amedeo Pisciolini