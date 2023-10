Cattedrale gremita per l’addio a Mattia Tancini

È l’ora del lutto, per Urbania, che ieri pomeriggio ha detto addio a Mattia Tancini, il giovane morto nella notte tra sabato e domenica in un incidente d’auto, a 19 anni. Casa sua distava poche centinaia di metri, quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava da solo, finendo contro un albero lungo il ciglio della strada e distruggendo la vettura.

Ieri, a distare pochi metri da lui e dalla bianca bara che ne conteneva la salma erano invece la sua famiglia, dai genitori Samanta ed Edoardo alle nonne Rosaria e Giovanna, i tantissimi amici, gli ex compagni di squadra delle giovanili dell’Urbania Calcio e i giocatori del Peglio, formazione in cui milita il fratello, Alessandro, che con lui condivideva la grande passione per il pallone e gli è sempre rimasto vicino durante il funerale. Insieme a loro c’erano anche tanti altri concittadini, compreso il sindaco Marco Ciccolini, tutti presenti nella cattedrale per accompagnare durante l’ultimo viaggio questo ragazzo, strappato troppo presto alla vita insieme ai propri sogni.

Come in una lenta processione, un po’ alla volta i durantini hanno riempito la chiesa, ma è stato solo alla fine delle esequie che si è potuta apprezzare la quantità di gente radunatasi per l’occasione. Terminata la messa, in un profondo silenzio, rotto solo, di tanto in tanto, da qualche pianto o singhiozzo, una via del Duomo gremita da centinaia di persone ha atteso l’uscita di Mattia dalla cattedrale, per porgergli un ultimo saluto e stringersi attorno alla sua famiglia. Il feretro è emerso poco prima delle 16 e si è poi diretto verso Fano, dove la salma del ragazzo è stata in seguito cremata.

Una volta partita l’auto delle onoranze funebri, quanti erano rimasti in via del Duomo hanno provato in qualche modo, qualunque modo, a farsi forza a vicenda, nel tentativo di lenire il dolore provocato da una ferita profondissima e ancora fresca. Qualcuno ha trovato un po’ di conforto in una breve risata, altri non ci sono riusciti: ciò che però li è accomuna è che nessuno di loro dimenticherà Mattia, un ragazzo di cui, come già aveva detto il suo ex allenatore di calcio Francesco Cantarini e come molti dei presenti ieri hanno ribadito, tutti ricorderanno il "sorriso splendido".