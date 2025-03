"Cattivi odori dalla centrale di BioGas. I miei cittadini sono preoccupati"

L’Emissione odorifere maleodoranti provenienti dalla centrale di BioGas di Bellaria (frazione di Acqualagna) è oggetto di grande preoccupazione per gli abitanti del posto - fa sapere il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi - ed è venuto il momento di dire, senza giri di parole, che l’impianto di è incompatibile, nell’attuale situazione, con un territorio che vuole investire nel suo ambiente, sul tartufo come traino per un nuovo turismo, e soprattutto richiede risposte certe ai cittadini di questa nostra frazione che da anni subiscono il peso di queste insopportabili emissioni odorifere che provocano disagio continuo ed indignazione del tutto comprensibile".

"Abbiamo inaugurato una tartufaia pilota di sperimentazione della coltivazione del tartufo bianco pregiato – aggiunge il primo cittadino- e da un’altra parte del nostro comune c’è una situazione completamente opposta e stridente dove l’ambiente è messo a dura prova da una realtà imprenditoriale che sta pesando come un macigno sulla nostra immagine di un comune che punta ad una nuova cultura ambientale e di tutela del nostro territorio. Stiamo facendo sforzi economici e di progettualità importanti per proiettare il nostro Comune in una rinnovata prospettiva di crescita della nostra economia locale basata essenzialmente sul nostro ambiente naturale che vogliamo e dobbiamo salvaguardare, ragion per cui non possiamo più tollerare una situazione a Bellaria e Pole che si scontra palesemente con questo nostro obiettivo".

"Come nuova amministrazione- continua Grassi- sia pur senza sbandieramenti, da subito abbiamo attenzionato questa situazione di disagio e siamo stati rispettosi dei ruoli di tutte le entità istituzionali e di controllo che hanno e stanno monitorando con serietà le possibili soluzioni al problema. Purtroppo la situazione non sta cambiando, le emissioni odorifere persistono, così come recentemente appurato dalla Ast n. 1, e noi non staremo inermi difronte al disagio dei nostri concittadini. È chiaro che ora sono necessari gesti concreti, come la nostra intenzione di affidare ad un consulente di nostra fiducia una rigorosa indagine tecnica sull’impatto di questa attività sul quel ambiente, di approvare finalmente un regolamento che limiti gli sversamenti dei liquami sui terreni circostanti con possibili conseguenze sulla salubrità dell’ambiente con danni che possono diventare irreversibili. Questo come primo passo che siamo obbligati a percorrere, sino ad arrivare, se necessarie ad azioni e decisioni definitive". "Purtroppo è un’eredità - conclude il sindaco - che viene da lontano (la centrale di BioGas è nata nel 2012) e con la quale diversi sindaci, miei predecessori, hanno dovuto confrontarsi senza ottenere risultati soddisfacenti. L’impianto è stato pensato in un modo per poi cambiare, nel tempo, in un’altra modalità più complessa ed impegnativa sull’ambiente circostante. Personalmente non posso permettere che una parte importante del nostro territorio comunale sia completamente distaccata dai progetti di crescita su cui stiamo investendo. Ho sempre detto e lo ripeterò sempre che solo un paese unito può affrontare un futuro con positive prospettive di sviluppo sia sociale che economico. Per questo ribadisco che sarà il nostro obiettivo primario batterci per risolvere il problema definitivamente con onestà di intenti e determinazione per dare risposte certe ad un disagio non più tollerabile".

Amedeo Pisciolini