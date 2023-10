Cattolici, etica, intelletto e fede. La grande lezione di Valerio Volpini

"La memoria storica è la coscienza dei popoli ed una componente della loro stessa civiltà… Bisogna considerare che la Resistenza non è stato un fenomeno italiano ma una scelta degli europei che hanno poi saputo trarre nella loro lotta per il destino del mondo anche altri popoli".

Quanta grandissima attualità e profondità – verso un’Europa ancora oggi spesso divisa – ci sono in queste parole di Valerio Volpini, scrittore, giornalista, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita (Fano, 29 novembre 1923). Perché per conoscere e ricordare questa grande figura di uomo politico e critico letterario, scomparso prematuramente all’età di 77 anni, occorre partire proprio dagli anni della gioventù, dagli anni della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1946 Volpini commemorò così il partigiano caduto Giannetto Dini, al quale Fano ha dedicato una via e una lapide in municipio: "Io ti ricordo quando assieme a Sandro, a Max, a Drago, a Serjosa, a Mario, agli altri stavamo davanti al gran fuoco nella casa di Giovanni di Dindi Boja, lassù, in montagna fra la neve".

Aveva 20 anni, all’epoca, Valerio, lui democratico-cristiano che divideva il suo destino con Sandro il comunista, Max l’ebreo, Drago lo slavo. Solo partendo da qui si può comprendere come Valerio Volpini sia stato un politico – consigliere comunale e consigliere regionale – e un letterato – una trentina di libri – di rilievo nazionale, come dimostra anche la direzione dal 1978 al 1984 de “L’Osservatore Romano“, il quotidiano dello Stato Città del Vaticano. Nella sua azione sociale e nelle sue opere maggiori e più fortunate, – “Sporchi cattolici“ (1976) e “Cloro al clero“ (1978) – Valerio Volpini ci ha lasciato un grande insegnamento per questo terzo millennio. "Volete sapere quale coscienza politica ha più maturato? – si domanda lo studioso e amico urbinate Gastone Mosci –. L’idea della democrazia e della partecipazione, la politica come testimonianza e quindi come cultura e come civiltà dell’amicizia, la visione della giustizia sociale legata all’idea dei servizi e dello sviluppo".

Anche se sono trascorsi oltre vent’anni dalla sua morte, sembra un lascito programmatico, un’eredità di cui i nostri rappresentanti pubblici ancora oggi dovrebbero farne tesoro. Enzo Uguccioni ne ha sottolineato la sua esemplare onestà intellettuale: "A noi giovani – disse all’indomani della sua scomparsa – mise in mano libri fondamentali allora poco noti come quelli di Maritain, Mazzolari, don Milani, Bernanos, di cui fu il primo traduttore".

In campo letterario come non si può ricordare la sua vicinanza a Carlo Bo, al quale lo legava il piacere finissimo della poesia. "Il suo pungente moralismo, quel dissenso per la letteratura evasiva e per l’insincerità – ha scritto Mario Pomilio su di lui – quella vena civile e religiosa che rendono incisiva la sua personalità di critico e fanno di Volpini una delle presenze più vivaci della nostra cultura cattolica". Docente di letteratura italiana al “Battisti“ di Fano e all’Università di Urbino, Valerio Volpini amava scrivere, come autore e come critico, e amava la pittura, praticata da giovane, l’incisione in particolare. Le sue parole sull’opera di incisori come Luigi Bartolini, Leonardo Castellani, Walter Piacesi, Arnoldo Ciarrocchi e Marcello Lani sono squarci di lirismo. "Il paesaggismo di Castellani – scrive nel 1966 per una sua mostra – diventa un modo di partecipare alle cose e di sentirne, cioè di far sentire anche agli altri, il valore e la grazia, il senso liberatorio e religioso, la corposità e insieme il mistero".

Permeato da una sottile vena ironica, amabile nella conversazione con quella sua voce inconfondibile, sempre disponibile ad interloquire, Valerio Volpini ha amato la sua terra – lui erede di una famiglia di contadini di Rosciano – la sua Fano, della quale ha lasciato, sparsi qua e là, ritratti incomparabili. A proposito di Fano e di Fabio Tombari, Valerio Volpini confessa: "“Frusaglia“ è Fano e Tombari il suo poeta… “Frusaglia“ nasce da una civiltà contadina composta ed essenziale, ricca di saggezza proverbiale che si unisce e si mescola con i modi dell’esuberanza marinara… Fano ha trovato in “Frusaglia“ il suo più bel momento ove non manca nulla d’essenziale; Fano ha riflesso se stessa in “Frusaglia“: ciò che è palese e ciò che è intimo e segreto".

Valerio Volpini (Fano, 29 novembre 1923 – 11 gennaio 2000) è stato un partigiano, uomo politico, giornalista e critico letterario di ispirazione cattolica. Laureato in Lettere con Carlo Bo nel 1947, ha insegnato italiano e storia negli istituti tecnici e all’Università di Urbino. Ben presto inizia una intensa attività pubblicistica con articoli di critica letteraria e di costume su diverse riviste e quotidiani nazionali (La Fiera Letteraria, Avvenire, ecc). Dopo l’esordio con la poesia, pubblica “Antologia della poesia religiosa italiana contemporanea“ (1952), “Antologia poetica della Resistenza italiana“ (1955), “Prosatori cattolici“ (1957), “Prosa e narrativa dei contemporanei“ (1957), “Un uomo solo“ (1963), “Violenza anni Sessanta“ (1963), “La preghiera nella poesia italiana“ (1969), “La prudente ipocrisia“ (1973), “Fotoricordo e pagine marchigiane“ (1973). Viene eletto prima consigliere comunale e poi consigliere regionale Marche.

Sui valori etici della politica scrive “Sporchi cattolici“ (1976) e sul costume italiano “Cloro al clero“ (1978). Dal 1974 al 1976 dirige la rivista marchigiana Il Leopardi, poi è chiamato da Paolo VI nel 1978 alla direzione de L’Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede fino al 1984. Rientrato a Fano continua la sua attività di letterato attento alla realtà che lo circonda con “La luce sui pioppi“ (1991), “Le Marche tra parola e immagine“ insieme a Fabio Ciceroni (1996).