Causa al Comune, condannati Dovranno pagare 4mila euro

Avevano fatto causa, vincendo, al Comune di Pesaro. Riguardava un incidente stradale tra via Saffi e via Rossi del 19 novembre 2017. I ricorrenti erano convinti ci fosse una responsabilità dell’ente per quanto riguardava la strada. Anche il giudice di pace in primo grado ha dato ragione ai ricorrenti quantificando il risarcimento dei danni in 2.264,76 euro (oltre interessi dalla domanda al saldo) oltre a spese di giudizio quantificate in 1.200,00 euro.

Ma il comune non si è arreso. Ha appellato questa sentenza e il tribunale di secondo grado ha azzerato la sentenza del giudice di pace riconoscendo l’insussistenza della responsabilità del Comune di Pesaro per i danni subiti dai sigg.ri E. e S. L. ed ha condannato questi al pagamento delle spese di lite

del primo e del secondo grado di giudizio, ammontanti a complessivi 4.197,94 euro.

L’Avvocatura comunale ha richiesto il pagamento oltre alla

restituzione ovviamente di quanto ricevuto nel primo grado per l’importo complessivo di euro 4.163,31 euro.