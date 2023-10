Cavalcaferrovia chiuso un mese, giorni e orari del divieto

Pesaro, 21 ottobre 2023 – Per circa un mese - da lunedì 23 ottobre fino a sabato 25 novembre - chiuderà al traffico, in orario notturno (dalle 23 alle 5), il cavalcaferrovia De Sabbata. "Il divieto di circolazione è necessario per consentire i lavori di manutenzione straordinaria – spiegano in coro gli assessori Riccardo Pozzi ed Enzo Belloni – per la messa in sicurezza di un’arteria viaria principale, le cui operazioni di ripristino stanno proseguendo nel rispetto del cronoprogramma dell’intervento da 3 milioni di euro che stiamo realizzando".

I lavori attuali del cavalcaferrovia

Le operazioni edilizie sul cavalcaferrovia Giorgio De Sabbata si svolgeranno in orario notturno, dalle ore 23 alle 5 del mattino successivo, e comporteranno la chiusura alla viabilità delle rampe di accesso e dell’intero cavalcaferrovia come previsto dall’ordinanza emessa per permettere la sostituzione del guardrail di entrambi i lati della carreggiata. Un’attività che terminerà alla fine di novembre. "Se da una parte la chiusura al traffico comporta disagi - aggiunge l’assessore all’Operatività Enzo Belloni -, dall’altra è un segno tangibile di come sta proseguendo nel migliore dei modi questo cantiere che riconsegnerà, in breve, un’opera molto sentita dalla città".

Gli operai lavoreranno in piena sicurezza, e per un totale di 24 nottate, in questa fase di intervento a cui seguirà quella della sostituzione dei giunti di dilatazione, della rinnovata illuminazione e infine l’asfaltatura. A ottobre, il cantiere sarà attivo da lunedì 23 (ore 23) a venerdì 27 ottobre (ore 5 del mattino). Lavori anche lunedì 30. A novembre i divieti di accesso al cavalcaferrovia saranno validi dal primo al 25 novembre, con l’eccezione dei giorni 3,4,10,11, 17,18 e 24.

“Stiamo proseguendo come indicato dal cronoprogramma – precisa Riccardo Pozzi affiancato dall’ingegner Ugo Baiocchi – messo a punto grazie alla collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana, che ridurrà nella notte anche il traffico ferroviario interessato dai lavori previsti sul cavalcaferrovia. Intanto stiamo rispettando alla lettera gli impegni, che prevedono 12 mesi di lavori. Il cantiere sarà concluso, quindi, a marzo del prossimo anno". "Questo ci permetterà di restituire l’infrastruttura a 4 corsie – ribadisce Pozzi – alla città entro la prossima primavera con la nuova illuminazione".

“L’intervento del cavalcaferrovia ha avuto un percorso articolato - ricorda l’assessore al Fare Riccardo Pozzi - attivato dalle verifiche di staticità fatte nel 2019 su diversi infrastrutture viarie del territorio comunale. Verifiche da cui sono emerse criticità e a cui è seguito un primo intervento da 313mila euro, realizzato grazie alle risorse dell’Amministrazione comunale individuate dall’assessore Belloni. Una scelta che ci ha portato avanti nella progettazione dell’opera e che ci ha permesso di guadagnare punti nelle graduatorie ministeriali. Ottenendo, di conseguenza, il finanziamento da 3 milioni di euro del ministero degli Interni per l’attuale operazione straordinaria sull’intera infrastruttura. Ovvero un cantiere complesso, con interazioni evidenti sulla rete ferroviaria. I lavori di sicurezza – conclude L’assessore Pozzi – sono in fase di ultimazione le parti del ponte sopra i binari ferroviari.".

L’assessore al Fare Riccardo Pozzi ha poi colto poi l’occasione dell’incontro con la stampa, per elencare gli altri cantieri aperti nell’area della stazione ferroviaria. Tra cui in particolare quelli al sottopasso ciclopedonale "che prevede la riduzione della pendenza all’8% e il potenziamento dell’illuminazione"; quello del "Bike Hub", "che è alla fase finale e che trasformerà in un deposito di biciclette "smart" e sicuro il manufatto dell’area di Porta Cappuccina"; la modernizzazione e restyling della stazione ferroviaria, dall’investimento complessivo di circa 16 milioni di euro "con un nuovo ingresso lato sud, un rinnovato piazzale e fabbricato viaggiatori, più parcheggi, spazi verdi e ciclabili".