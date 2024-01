Cavalcaferrovia e lavori: "Non ci saranno ritardi"

"I lavori al cavalcaferrovia vanno benissimo – sostiene Riccardo Pozzi che non si tira mai indietro nel dare spiegazioni – – Anzi, posso dire con la massima convinzione che procedono molto bene". In questi ultimi giorni, infatti, più di una persona aveva dato indicazioni su possibili ritardi nel cantiere, non vedendo personale impiegato.

Nella prima giornata di questa settimana erano sei le figure impegnate nella installazione del guard rail verso via Bramante: "L’ingegner Baiocchi ci ha ribadito – aggiunge l’assessore – anche ieri mattina che c’erano sei dipendenti della ditta Marinelli di Perugia al lavoro sul guard rail. Si tratta di un’azienda sub appaltatrice specializzata in quel tiro di guard rail e in particolare nel montaggio. Mentre in contemporanea l’azienda Brandi, che aveva vinto originariamente la gara d’appalto dell’intero cantiere del cavalcaferrovia, si sta occupando direttamente – ribadisce l’assessore Riccardo Pozzi – della sistemazione stradale lungo l’attacco di via Bramante".

Quindi assessore lei sostiene che l’attività lavorativa è in perfetta funzione e che il cantiere verrà ultimato in primavera?

"Proprio così, chi dice che non si sta lavorando racconta bugie – replica ancora l’assessore competente –. Si sta lavorando alacremente e entro marzo-aprile tutto quello che è previsto sarà completato".

Ovvero?

"Il cantiere mantiene l’annunciato cronoprogramma. Certo è un cantiere molto delicato – sottolinea ancora Pozzi – ma tra breve ultimeremo i giunti, i cordoli, l’asfaltatura e la segnaletica. Poi sarà la volta dell’illuminazione. Entro aprile – ribadisce – finiremo tutto. Stiamo mantenendo i tempi programmati e di conseguenza gli impegni assunti. I pesaresi debbono essere fiduciosi".