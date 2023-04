Cavalcaferrovia e sottopasso Cappuccini: ecco i due cantieri

A chi pensava fossero i soliti proclami si è dovuto ricredere: i lavori sul cavalcaferrovia De Sabbata e sotto, interessando il sottopasso dei Cappuccini, sono iniziati veramente (foto). Da giorni l’area è un cantiere attivo. "La zona è destinataria di interventi per 20 milioni di euro – osserva l’assessore Pozzi, il quale replica alle polemiche del centrodestra –. Infatti oltre alla messa in sicurezza del ponte e all’ammodernamento del sottopasso è pronta a partire la realizzazione del “bike hub“, cioè il parcheggio attrezzato per i pendolari ciclomuniti".