Cavalcaferrovia, per i lavori se ne parla a marzo

I lavori di ristrutturazione del cavalcaferrovia De Sabbata non partiranno prima di un mese. Forse ad inizio di marzo. Lo dice Egidio Brandi di Pesaro, titolare dell’omonima impresa che ha vinto la gara d’appalto da 3 milioni di euro: "Dobbiamo verificare tutti i requisiti, le regole, il capitolato richiesto, le autorizzazioni che servono, i documenti. Insomma, si va veloci compatibilmente alle incombenze che si devono man mano affrontare. E sono sempre tante". L’appalto prevede il rifacimento dei cordoli di bordo ponte che erano molto degradati, la sostituzione delle barriere di sicurezza dei guard rail, la sostituzione dei giunti di dilatazione sotto la pavimentazione che garantiscono la tenuta e gli ’spostamenti’ del ponte"a e soprattutto la sistemazione di tutti i piloni di sostegno che presentano parti ammalorate con ferri arrugginiti che sporgono dalla struttura: "Andremo a riparare tutte queste parti – dice l’impresa Brandi – che il tempo ha in qualche modo cambiato. Useremo dei prodotti particolari per far tornare i piloni come devono essere". Il finanziamento necessario proviene dal Ministero dell’Interno ora transitati nell’ambito del Pnrr – ha detto l’assessore al Fare Riccardo Pozzi – attraverso i quali possiamo completare il lavoro di recupero e consolidamento del cavalcaferrovia".

L’intervento di ristrutturazione non dimenticherà una parte essenziale del ponte: la sua illuminazione. Per l’assessore Pozzi si prevede "una nuova illuminazione con una fascia a led che riprende la storica copertura luminosa del ponte. Poi ci saranno dei paletti nuovi per creare una illuminazione ulteriore e più ampia". Fino a questo momento, il ponte è stato ristrutturato per un quarto con un investimento di 313mila euro. Ora va fatto il resto visto che la circolazione stradale avviene tuttora con una netta riduzione della carreggiata che lascia ai margini un passaggio pedonale. Non è immune da questo anche l’obiettivo di ridurre il peso del traffico che poggia sulle travi del ponte. Non è per niente scontato che al termine dei lavori si torni a quattro corsie. Buona parte del lavoro inoltre andrà fatto in collaborazione con le Ferrovie perché si interviene proprio sopra la fascia che sovrasta i binari del treno. Questo comporterà particolari condizioni di lavoro.

Ma il cavalcaferrovia non è l’unico ponte ammalorato. Attende tempi migliori una parte del ponte che da via La Marca passa sopra i binari e finisce in via Kolbe. Un parte di ponte da sistemare in fretta, convincendo Ferrovie a darsi da fare. Senza indugi.