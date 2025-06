Cavalieri e ufficiali: ecco gli otto personaggi che hanno ricevuto le onorificenze

La mattinata si è conclusa con la consegna delle onorificenze a otto personaggi: ha aperto il dottor Raul Zini, ortopedico e insegnante in vari atenei, nominato ufficiale; poi i cavalieri: Antonio Di Leonardo, comandante del reggimento 28° Pavia, con un lungo curriculum anche di missioni all’estero; il vigile del fuoco Tito Cerri, ora in servizio a Roma in ruoli di coordinamento nazionali; Emanuela Lulli, ginecologa, ricercatrice e molto attiva in progetti di educazione sessuale nelle scuole; Alberto Rebonato, primario di radiologia, distintosi nel periodo Covid; Villiam Breveglieri, pergolese, imprenditore della Ets engineering e impegnato nel sociale; Lorenzo Bernardini, parrucchiere, dal 2017 protagonista nel dietro le quinte del Festival di Sanremo; Andrea Massimo Zeloni, già dirigente di polizia nel commissariato di Urbino e alla squadra mobile di Pesaro, nominato cavaliere di Gran Croce dell’Ordine equestre del santo sepolcro.