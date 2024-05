Cavalli ignoranti, che spettacolo

Tornano dopo tanti anni i Cavalli Ignoranti Next Level Pesaro, lo storico auto raduno che in questo 2024 metterà insieme la Città della cultura ma anche quella dei motori richiamando e riunendo tanti appassionati da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. L’incontro è fissato per il prossimo sabato 18 a partire dalle ore 15 nel parcheggio di San Dcenzio, in collaborazione col Bar Ciclone dove ci sarà un aperitivo e la consegna di alcuni gadget per tutti i partecipanti. Ci saranno marchi che hanno fatto la storia dell’automobilismo fra il 1970 e il 1990, ma anche leggendarie auto da rally, Lancia, Ford, Fiat, Subaru, Mitsubishi.

La sosta dei mezzi dei partecipanti avverrà nel parcheggio riservato all’evento e alla manifestazione e poi, alle ore 18,30, finalmente la partenza per il giro turistico che toccherà e attraverserà la corona di colline che contornano l’entroterra passando per località di tradizionale o ormai riconosciuta bellezza come Trebbiantico, Novilara, Candelara, Sant’Andrea in Villis, Fenile, Croce di Roncosambaccio, fino a raggiungere la meta finale, vale a dire il Mediterraneo Show Restaurant dove la buona riuscita del Raduno Cavalli Ignoranti Next Level sarà consacrata da un’ottima cena accompagnata da altrettanto ottima musica.

Alla buona riuscita dell’evento hanno dato il loro importante contributo la Questura di Pesaro e Urbino, il Comune di Pesaro col suo coordinatore degli eventi Massimiliano Santini, mettendo tutti in campo la loro piena attenzione e disponibilità. Tutta questa ottima collaborazione si è aggiunta naturalmente alla attenta organizzazione da parte di Simone Gennari, Lorenzo Grieco e Luca Spadoni che hanno curato nei minimi particolari questo bello spettacolo di passione automobilistica che riempirà anche le pagine facebook di Cavalli Ignoranti Pesaro.

f. b.