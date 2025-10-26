Cavallo del Catria, la Fiera va al galoppo

Cantiano Fiera Cavalli, le due giornate di riferimento per il settore equestre e per la valorizzazione del Cavallo del Catria vanno in archivio con numeri importanti: 12mila presenze (tra biglietti paganti e accreditati), più di 40 eventi in due sole giornate, 1.400 esemplari allevati, il doppio in pochi anni. Tanta la soddisfazione tra gli organizzatori ad incominciare dall’amministrazione comunale.

Sindaco Piccini, i numeri sono il segno che Cantiano Fiera Cavalli funziona. "Sì, è stata un’edizione storica, con record di presenze, ricca, ben organizzata e che va a posizionarsi tra i grandi eventi della nostra Regione con obiettivi nazionali e di lunga durata. Di anno in anno la Fiera riscuote sempre un successo crescente, siamo molto soddisfatti e orgogliosi del risultato che è figlio di un’organizzazione strutturata con l’associazione Allevatori Cavalli del Catria, l’associazione Nazionale Allevatori Ananerai, il Centro Ippico La Badia, con il contributo della Regione Marche e con il patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), insieme al managment organizzativo di Rebel House di supporto al percorso di sviluppo dell’evento".

Qual è il valore aggiunto di Cantiano Fiera Cavalli? "Siamo l’unica Fiera regionale legate al modo dell’equitazione, è l’unica nel suo genere a svolgersi in un contesto naturalistico straordinario, alle pendici del monte Catria, una delle cime più alte dell’intero Appennino Italiano e che dà il nome proprio alla razza equina autoctona. Un animale oggi che non è più solo destinato all’attività da lavoro ma che attraverso affinate selezioni, duro lavoro e impegno si è saputo trasformare in una razza degna di nota, riconosciuta e adatta in particolar modo, per caratteristiche di specie, a chi vuole avvicinarsi al mondo dell’equitazione, ideale per le attività di ippoterapia e per il turismo equestre".

Un evento ricco di spunti, ma il Cavallo del Catria resta una realtà oltre la Fiera? "Il Cavallo del Catria rappresenta per noi l’elemento centrale e attrattivo con il quale raccontiamo un territorio, il suo patrimonio di bellezze ambientali, agroalimentari e della tradizione. L’obiettivo è mettere insieme tutti gli attori della filiera e creare ricadute economiche reali per tutti attraverso la messa a terra di una serie di azioni organiche e integrate, anche con il sostegno pubblico, che possano accompagnare il cavallo dall’allevamento, all’addestramento fino all’offerta turistica, con il fine di accogliere percorsi promozionali e turistici legati all’ippovia".

Per il futuro? "Il nostro obiettivo è quello di posizionare la Fiera a livello nazionale come unica di settore all’interno di un ambiente naturale. L’auspicio, inoltre, è che l’evento si possa consolidare con una gestione propria, per esempio con un ente fiera nel lungo periodo, e si sganci dai meccanismi comunali. Inoltre, vorremmo intensificare le collaborazioni con le Istituzioni affinché l’evento venga riconosciuto un asset strategico di promozione nelle Marche e in Italia".

Amedeo Pisciolini