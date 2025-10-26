Il Bologna dei sorrisi

Il Bologna dei sorrisi
Pesaro
Cavallo del Catria, la Fiera va al galoppo
26 ott 2025
AMEDEO PISCIOLINI
Cronaca
Cavallo del Catria, la Fiera va al galoppo

Bilancio ricco di soddisfazioni per il sindaco Piccini: "Abbiamo avuto 12mila presenze tra biglietti pagati e gli accrediti"

Il sindaco Alessandro Piccini su un cavallo del Catria. Il bilancio della manifestazione dedicata al mondo equino è particolarmente positivo

Cantiano Fiera Cavalli, le due giornate di riferimento per il settore equestre e per la valorizzazione del Cavallo del Catria vanno in archivio con numeri importanti: 12mila presenze (tra biglietti paganti e accreditati), più di 40 eventi in due sole giornate, 1.400 esemplari allevati, il doppio in pochi anni. Tanta la soddisfazione tra gli organizzatori ad incominciare dall’amministrazione comunale.

Sindaco Piccini, i numeri sono il segno che Cantiano Fiera Cavalli funziona. "Sì, è stata un’edizione storica, con record di presenze, ricca, ben organizzata e che va a posizionarsi tra i grandi eventi della nostra Regione con obiettivi nazionali e di lunga durata. Di anno in anno la Fiera riscuote sempre un successo crescente, siamo molto soddisfatti e orgogliosi del risultato che è figlio di un’organizzazione strutturata con l’associazione Allevatori Cavalli del Catria, l’associazione Nazionale Allevatori Ananerai, il Centro Ippico La Badia, con il contributo della Regione Marche e con il patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), insieme al managment organizzativo di Rebel House di supporto al percorso di sviluppo dell’evento".

Qual è il valore aggiunto di Cantiano Fiera Cavalli? "Siamo l’unica Fiera regionale legate al modo dell’equitazione, è l’unica nel suo genere a svolgersi in un contesto naturalistico straordinario, alle pendici del monte Catria, una delle cime più alte dell’intero Appennino Italiano e che dà il nome proprio alla razza equina autoctona. Un animale oggi che non è più solo destinato all’attività da lavoro ma che attraverso affinate selezioni, duro lavoro e impegno si è saputo trasformare in una razza degna di nota, riconosciuta e adatta in particolar modo, per caratteristiche di specie, a chi vuole avvicinarsi al mondo dell’equitazione, ideale per le attività di ippoterapia e per il turismo equestre".

Un evento ricco di spunti, ma il Cavallo del Catria resta una realtà oltre la Fiera? "Il Cavallo del Catria rappresenta per noi l’elemento centrale e attrattivo con il quale raccontiamo un territorio, il suo patrimonio di bellezze ambientali, agroalimentari e della tradizione. L’obiettivo è mettere insieme tutti gli attori della filiera e creare ricadute economiche reali per tutti attraverso la messa a terra di una serie di azioni organiche e integrate, anche con il sostegno pubblico, che possano accompagnare il cavallo dall’allevamento, all’addestramento fino all’offerta turistica, con il fine di accogliere percorsi promozionali e turistici legati all’ippovia".

Per il futuro? "Il nostro obiettivo è quello di posizionare la Fiera a livello nazionale come unica di settore all’interno di un ambiente naturale. L’auspicio, inoltre, è che l’evento si possa consolidare con una gestione propria, per esempio con un ente fiera nel lungo periodo, e si sganci dai meccanismi comunali. Inoltre, vorremmo intensificare le collaborazioni con le Istituzioni affinché l’evento venga riconosciuto un asset strategico di promozione nelle Marche e in Italia".

Amedeo Pisciolini

