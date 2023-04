Cavallo scappa dalla stalla e va a spasso

Un cavallo è fuggito ieri mattina da un allevamento che si trova nelle campagne tra Borgo Santa Maria e Pozzo Alto. Qualcuno lo ha visto andarsene per conto suo lungo la strada provinciale ed ha chiamato la polizia locale di Pian del Bruscolo. All’arrivo della pattuglia però, il cavallo era già stato fermato e tranquillizzato dal proprietario che lo aveva raggiunto in un campo vicino alla strada dove l’animale si era fermato a mangiare erba. Quindi, eccetto la passeggiata fuori programma, il cavallo non ha corso rischi né ha provocato incidenti alle vetture di passaggio o alle persone che poteva incontrare. Ed è tornato nella sua stalla nel giro di una mezzora