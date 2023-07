Caverni: "Non spogliate Serra Sant’Abbondio dei servizi essenziali"

Servizio postale a intermittenza e tra qualche giorno la chiusura dell’unico sportello bancario presente in paese. Un quadro che preoccupa non poco come evidenzia il sindaco Ludovico Caverni: "Parliamo di aree interne, di una strategia nazionale pianificata per ridar vita a questi luoghi alle prese con il graduale calo demografico, un’età media della popolazione piuttosto elevata e poi arrivano queste decisioni". Nello specifico a chiudere è lo sportello bancario facente capo a Intesa San Paolo. Caverni ripercorre le ultime tappe della questione: "Dal momento che Intesa San Paolo ci ha comunicato la decisione, abbiamo avviato una serie di incontri con il responsabile di zona del centro Italia della banca. Siamo riusciti a ottenere l’attivazione di un bancomat per i prossimi tre anni. Non era prevista nessuna compensazione, un piccolo segnale positivo tuttavia non sufficiente. Stiamo lavorando per avere una cassa continua. Purtroppo i servizi bancari stanno lasciando tutti i piccoli comuni. So che a dicembre, dopo quello di giugno, ci sarà un nuovo piano di chiusure di Intesa San Paolo. Ciò significa sostenere la tendenza allo spopolamento. Inutile parlare di aree interne spendendo risorse e tempo per attrarre gente quando tutto il resto gira nella direzione opposta". A Serra Sant’Abbondio c’è in piedi anche la questione del servizio postale. "Abbiamo al momento un servizio usufruibile tre giorni a settimana, ci stiamo battendo affinché possa tornare a sei giorni settimanali. Ma dal 2015 il Tar non ha ancora risposto a quella che è a tutti gli effetti una nostra esigenza. Perché accade questo? Abbiamo interpellato anche l’onorevole Antonio Baldelli". Il sindaco rivolge in conclusione un appello a qualsiasi gruppo bancario che voglia investire nel comune: "Saremmo ben lieti di fare il possibile per pianificare un percorso consono all’operazione".

