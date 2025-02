Caverni: "Vi spiego come funziona la Comunità Energetica Rinnovabile"

Da un progetto avviato nel dicembre 2023 e concretizzato nel gennaio appena trascorso il Comune di Serra Sant’Abbondio insieme ad altri soci ha fondato quella che è stata chiamata La Comunità Energetica Rinnovabile (Cer). Sindaco Ludovico Caverni (foto), di cosa si tratta? "Di un’opportunità nata attraverso un decreto governativo uscito nel febbraio 2023. All’interno operano i produttori (prosumer) che usano impianti propri per produrre energia da fonti rinnovabili tipo la luce del sole, il vento eccetera. Ovviamente i prosumer consumano la corrente che producono ma quella in più la rivendono non solo alla rete ma anche a coloro che partecipano alla Comunità Energetica Rinnovabile".

Quali sono i vantaggi?

"La costituzione di una Cer comporta attualmente benefici di 10 centesimi a Kw prodotto. Noi l’abbiamo realizzata come ente comunale. Ora cerchiamo i partner che possono essere famiglie o imprese del capoluogo e delle frazioni di Poggetto, Leccia, Colombara fino alla zona del Pianello".

Perché non è possibile estendere il progetto a tutto il territorio comunale?

"Purtroppo la Cer va in base alla cabina primaria. Noi ne abbiamo due, in altre parole il comune è diviso in due parti. La parte rimanente è nella cabina primaria di Cagli, mentre il capoluogo e le frazioni prima citate, si trovano nella cabina primaria di Sassoferrato. Tuttavia possiamo attirare le persone e le aziende di tutto Sassoferrato fino ad arrivare a Genga e la zona sud di Pergola. Ciò è importante perché chi ha fatto un impianto che produce rinnovabili nel 2024 può accedere alla Cer dato che noi come Comune avevamo avviato l’iter in precedenza" In che modo?

"Si può iscrivere come prosumer alla Cer compilando un modulo che si trova nel sito dell’ente comunale. In più ha 5 centesimi sulla produzione. Cioè se il soggetto vende a oggi 6 centesimi a Kw, per il solo fatto che è entrato nella Cer ha un bonus aggiuntivo e quindi può arrivare a 11 centesimi a Kw prodotto. Invece chi vuole fare un impianto fotovoltaico ex novo ed è residente a Serra Sant’Abbondio può presentare al Gse entro il 27 marzo un progetto usufruendo di un contributo del 40per cento a fondo perduto subito oppure può decidere di non prendere il 40per cento e avere gli incentivi di 5 centesimi a Kw prodotto.

Anche il Comune può accedere a questi incentivi, anzi le realtà sotto i 5.000 abitanti possono usufruire di entrambi. Così stiamo progettando un impianto insieme ai partner sostenuti da uno studio di settore per vedere quali superfici siano le più rispondenti alle esigenze".

am. pi.