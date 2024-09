C’è anche Barry Weiss, star della tv americana

E’ arrivato qualche giorno prima dell’inizio della Benelli Week, ma non ha voluto rinunciare ad una visita al Museo Officine Benelli, poche ore prima della partenza del Gran Premio di Misano delle scorse settimane. Si tratta della star americana Barry Weiss, divenuto famoso per un programma TV che si intitola "Affari al buio", famosissimo negli Stati Uniti e in onda anche in Italia. Una sorta di reality dove degli acquirenti professionali cercano di aggiudicarsi con la migliore offerta dei box in cui è stoccato del materiale, dandogli solo un colpo d’occhio di cinque minuti, senza sapere esattamente che cosa si trova al suo interno e cercando di portarsi a casa l’affare. Weiss è un grandissimo appassionato di moto ed accompagnato da un grande amante e frequentatore assiduo della Benelli Week, il musicista americano L.a. Nik, è arrivato a Pesaro soltanto per fare tappa al Museo di viale Mameli e scattare qualche foto. I visitatori presenti lo hanno subito riconosciuto e Weiss si è messo a disposizione per foto ed autografi di rito, prima di ripartire con destinazione Misano e complimentarsi per le bellissime motociclette presenti al Museo Officine Benelli.