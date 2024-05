"C’è anche la sanità che funziona"

Ezio Piai, assessore ai Servizi Sociali e Sanità di Sant’Angelo in Vado ringrazia l’ospedale di Pesaro e riflette sulla sanità troppo spesso bistrattata: "È un lungo periodo dove il Sistema Sanitario Nazioale vive tante incertezze e la sanità pubblica, con fatica, cerca di svolgere il proprio mandato anche se si intravede un futuro incerto. Una sanità di cui spesso si parla in modo negativo, mettendo sotto accusa l’operato dei suoi professionisti. Vorrei dire a gran voce che non è così, che esistono tante eccellenze che dimostrano il contrario: la sanità pubblica è anche sana ed efficiente. Ho avuto per problemi personali di salute la necessità di affidarmi alle cure del Reparto di UOC Urologia dell’Ospedale di Pesaro diretto dal dottor Valerio Beatrici e con la Caposala Valeria Forlani. Ho trovato organizzazione, alte competenze, cortesia e una parola gentile che in situazioni del genere aiutano a superare la prova. Il mio ringraziamento va, quindi , a tutto lo staff medico, infermieristico e di supporto per la preziosa opera svolta attraverso un lavoro faticoso e di grandi responsabilità, a volte poco compreso, ma ricco di alti significati umani e professionali".

a. a.