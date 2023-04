C’è anche lo spirito di Cagli alla Milano Design Week

Nell’ambito del Fuorisalone, l’evento abbinato alla Milano Design Week che raggruppa decine di installazioni, mostre, eventi sparsi per il capoluogo lombardo, c’è anche Cagli. Nello specifico, all’acquario civico è stata allestita una installazione realizzata dalla azienda cagliese Stark, specializzata da anni in proiezioni immersive avveniristiche e innovative.

Un’opera visiva e sonora che invita a esplorare come le nostre azioni si intrecciano continuamente con quelle di altre soggettività. Intitolata “Trame“, si tratta di un’opera dinamica e partecipativa, che coinvolge tutte le pareti di un ambiente, compresi pavimento e soffitto, e un tavolo. All’interno dell’installazione, le mani guidano gli effetti nello spazio, ma allo stesso tempo gesti di altre soggettività possono intervenire e variare a loro volta ciò che ci circonda. L’opera avvolge i visitatori come in una tela in cui si tessono dinamicamente le relazioni tra gli effetti, proponendo una riflessione su come le nostre azioni, per quanto consapevoli, si intrecciano necessariamente con quelle provenienti da altre vite. La parte visuale è stata curata da Alice Buroni, Gloria Lisi e Alex Buroni, mentre quella sonora dal compositore Paolo Bragaglia. Una partitura cangiante di suoni concreti e sintetici, in trasformazione costante.

