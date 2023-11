C’è anche lo ’zampino’ di Giomaro nel ’Comandante’ di De Angelis

C’è anche lo "zampino" di Andrea Giomaro nel film "Comandante" di Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino, in questi giorni nelle sale cinematografiche. Un colossal made in Italy per il quale Giomaro ha riprodotto, "una gamba amputata che a ragione – dice lo stesso creatore – possiamo definire uno zampino". Inoltre il 16 novembre uscirà nei cinema "MIMì il pricipe delle tenebre" di Brando De Sica per il quale Giomaro e l’altro fanese Andrea Eusebi hanno firmato tutti i design e realizzato tutti gli effetti prostetici.

"E’ stato un lavoro enorme – commenta l’esperto di effetti speciali – che mi ha spinto al limite, ma la sceneggiatura del film era particolarmente bella e a suo modo rivoluzionaria. Inoltre per Brando nutro un profondo rispetto perchè si muove con agilità,b dignità e perizia seppure porti sulle spalle il peso di essere nipote di Vittorio e figlio di Christian: è un regista molto bravo e preparato ed è stato un onore aver potuto partecipare. Guarda caso anche per questo film ho dovuto realizzare delle zampine speciali, i piedi deformi del protagonista che si intravedono anche nel trailer, da pochissimo online". Su Netflix è uscito l’ultimo film di Ozpetek "Nuovo Olimpo" per il quale l’artista fanese ha realizzato alcuni stampi delle sculture prostetiche eseguite da Eusebi per il supervisore Andrea Leanza.

Nella foto: i piedi deformi creati da Giomaro

an. mar.