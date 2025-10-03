"C’è bisogno di persone nuove". Il centrosinistra prova a ripartire

Prove tecniche di ripartenza. Dopo due sconfitte (comunali 2024 e regionali 2025), il centrosinistra fanese ha quattro anni – per le comunali si vota nel 2029 – per mettere da parte le rivalse personali e costruire quello che il neo consigliere regionale Massimo Seri ha definito "un progetto innovativo da realizzare con persone nuove, come il segretario del Pd Fano, Luca Mancini". "Non c’è progetto senza il Pd – replica secco Mancini – Seri, che fa parte di Azione, e Marta Ruggeri di M5S sono degli interlocutori del centrosinistra come lo sono altri soggetti e altri partiti con i quali il Pd si confronterà per costruire un’alternativa alla destra. Siamo il partito che, per storia e tradizione, dovrà assumersi le maggiori responsabilità. Certo abbiamo bisogno di organizzarci sia all’interno del consiglio comunale sia nei rapporti con le associazioni, le parti sociali, il mondo culturale e imprenditoriale". Mancini indica quelli che saranno gli elementi essenziali del nuovo progetto per la città: "Valori, visione, programma e persone. Un progetto innovativo su gambe vecchie non cammina, per questo abbiamo bisogno di persone e figure nuove, è questo il messaggio più forte che ci arriva dall’elettorato". Poi il ringraziamento di Mancini al consigliere regionale uscente del Pd, Renato Claudio Minardi, che non ha ottenuto la riconferma: "In campagna elettorale è stato un esempio di determinazione, forza e impegno. Minardi è un valore aggiunto per il centrosinistra e per il Pd fanese che, con generosità, si metterà a disposizione per favorire il passaggio generazionale e il rinnovamento".

"Dopo la sconfitta delle regionali e delle comunali – conferma Renato Claudio Minardi – il partito deve lavorare per un progetto e delle energie nuove. Il consenso non cade dal cielo, bisogna guadagnarselo stando in mezzo alla gente. Per questo servono impegno, lavoro, presenza, ascolto e sacrificio e non chiacchiere, in cui in troppi si dilettano".

Anche il M5S Fano conferma la volontà di partecipare da protagonista al nuovo centrosinistra. Al di là del risultato personale di Ruggeri (2630 preferenze in tutta la provincia), per il consigliere comunale Francesco Panaroni " i voti di M5S Fano (9,60% rispetto al dato regionale di 5,53% o a quello di Pesaro di 4,97%) sono il riconoscimento del lavoro fatto dal gruppo fanese e da quanti si sono alternati in consiglio comunale, da Carlo De Marchi fino ad arrivare a me, passando per Hadar Omiccioli, la stessa Ruggeri, Roberta Ansuini, Matteo Giuliani, Tommaso Mazzanti e Giovanni Fontana". Fondamentale anche per Fano sarà l’incontro di questa sera, alle 19, all’associazione culturale Isola di Chiaravalle dove Matteo Ricci ha convocato la classe dirigente regionale del centrosinistra per analizzare la sconfitta e comunicare la sua scelta tra Ue e Regione Marche.

Anna Marchetti