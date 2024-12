C’è bisogno di veder le stelle. Il telescopio cerca una casa

Il Gruppo astrofili pesarese è in cerca di una nuova casa per il suo telescopio. Dopo essere stati inaspettatamente sfrattati dalla collina dove avevano costruito il loro piccolo osservatorio, ora gli appassionati del cielo stellato stanno perlustrando l’entroterra alla ricerca di un cielo buio e non solo. La speranza è quella di trovare qualcuno che possa rendere disponibile una piccola porzione di terreno sufficiente ad ospitare un eccellente telescopio Marcon con uno specchio di 35 cm e la sua casetta con tetto apribile. Lo spazio occupato sarebbe di appena 15 metri quadri. E la ricerca dovrà completarsi entro la fine della prossima estate, termine ultimo dello sfratto. "La doccia fredda è arrivata il 28 settembre scorso – racconta il professor Fabio Arcidiacono, attuale presidente del Gap –, quando una raccomandata ci ha intimato di sgombrare, con ben 11 anni di anticipo rispetto al contratto, dalla collina di Coldelce, dove nel 2018 avevamo inaugurato l’osservatorio in grande stile. Un luogo di cultura in cui sono stati ospitati scienziati come i professori Filippo Martelli e Francesca Faedi, e dove noi astrofili abbiamo sempre svolto attività di ricerca sugli esopianeti (esterni al nostro Sistema solare ndr), sulle supernove extragalattiche e sulle meteoriti che entrano nell’atmosfera terrestre".

"Lo sfratto è stato una grande e insospettabile delusione – prosegue il docente di Fisica –. Per costruire quell’osservatorio abbiamo investito tanto tempo ed energie fisiche, ma soprattutto economiche. Tra i materiali, il progetto, il pagamento dei professionisti e le spese delle concessioni comunali, se ne sono andati almeno 20.000 euro, che in parte abbiamo sostenuto noi soci e in parte sono stati raccolti dall’attività di divulgazione che facciamo sul territorio. Soldi che ora, se non troviamo una nuova destinazione, potrebbero essere persi per sempre. A tutto ciò si somma l’amarezza, anche perché il proprietario del terreno era entusiasta della nostra attività. Da qualche tempo però è subentrato nella gestione un suo parente, che evidentemente ha intenzioni diverse sul suo utilizzo. Fatto sta che ora siamo costretti ad andarcene".

Tra le caratteristiche che dovrebbe avere il nuovo “nido“ del telescopio da 35 cm, c’è senz’altro la posizione strategica in collina, raggiungibile in 30/40 minuti da Pesaro, con poco inquinamento luminoso e con l’orizzonte libero da ostacoli. "Al momento abbiamo individuato un paio di zone con le caratteristiche giuste – prosegue Arcidiacono – ma siamo ancora alle primissime fasi. Per questo facciamo appello a privati e comuni per un’area adeguata".

Francesca Pedini