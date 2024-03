C’è chi sosta sempre in divieto

Sosta selvaggia intorno alla fontana di piazza Mazzini, in faccia al duomo. In realtà la violazione del divieto riguarderebbe un solo automobilista, il cui furgoncino è stato fotografato parcheggiato quasi di fronte al cartello del divieto, di notte. Considerato che alle 22 il mezzo era sparito, un cittadino si è sfogato chiedendo se le regole sono uguali per tutti: "Sono curioso di sapere – dice – sia dal comando dei vigili che dall’amministrazione comunale se a Fossombrone le regole sono uguali per tutti visto che questo individuo continua a fare ciò che vuole. Da onesto cittadino penso che a questo punto ci siano cittadini di serie A e serie B". La risposta del vicesindaco Michele Chiarabilli: "Da quelle parti di giorno non vedo mai macchine parcheggiate. Detto questo, il problema si può risolvere facilmente, perché quando c’è una macchina parcheggiata fino alle 19,30 basta chiamare il comando dei vigili urbani (0721 723212). In certi periodi dell’anno, poi, la municipale fa anche servizio notturno, quindi si può chiamare anche dopo quell’orario. Dopodiché si possono chiamare anche i carabinieri della stazione locale, che è molto attiva ed efficiente. Dai prossimi giorni magari rimettiamo a rotazione una telecamera mobile, così a qualcuno magari passa la voglia di parcheggiare come gli pare dopo le otto di sera".

a. bia.