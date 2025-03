C’è il big match Chiesanuova-K Sport. Urbino, la prima di quattro ’finali’

Le sedici squadre partecipanti al campionato di Eccellenza oggi scenderanno in campo per la dodicesima giornata del girone di ritorno e tutte, chi per un obiettivo e chi per un altro, hanno necessità di fare risultato. Il programma odierno (inizio gare ore 15).

Chiesanuova- K Sport Montecchio Gallo. "Gara di importanza fondamentale per il proseguo del nostro campionato - commenta il dg della K Sport Matteo Mariani - considerato lo scontro diretto e che oramai i punti a quattro gare dal termine cominciano a pesare ancora di più. Ci aspettiamo un avversario arcigno e quadrato, come dimostrato nella gara di andata sul nostro campo dove pur restando in dieci aveva provato a ribaltare il risultato fino alla fine. Dopo un girone siamo ancora lassù a battagliare insieme a loro per cui sarà di certo una grande partita, contro un avversario costruito per vincere. La squadra ha affrontato una buona settimana di allenamento, potremmo contare su tutti gli effettivi con l’unico dubbio per l’acciaccato Baruffi. Giocheremo sul campo in erba artificiale "Sandro Ultimi" dove il nostro avversario è abituato a giocare ed allenarsi per cui dovremo fare ancora più attenzione e dare il massimo alla ricerca di una grande prestazione". Arbitra Francesco Fermo (Torre Annunziata).

Urbino- Atletico Mariner. "Partita fondamentale per il nostro futuro- sottolinea da Urbino il dg Ivan Santi- la prima di quattro finali a cui arriviamo con grande motivazione dopo le ultime due vittorie con Urbania e Sangiustese. Il Mariner cercherà un risultato positivo a tutti i costi perché si giocheranno molto in termini di salvezza. Ci saranno scontri importanti sia questa domenica che le prossime ma il nostro destino dipende solo da noi. Il mister con il suo staff hanno preparato in la partita con molta attenzione e avremo tutti a disposizione per questa partita. Anche capitan Dalla Bona ha ricominciato a correre e la speranza è di rivederlo presto in campo. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti tifosi e sostenitori per credere in questo sogno che si chiama play off". Arbitra Andrea Eletto (Macerata).

Montefano-Urbania. "Per noi rappresenta una partita importante- dice l’allenatore dell’Urbania Simone Lilli- perché veniamo da due sconfitte consecutive e vogliamo ricominciare a fare punti". Arbitra Mattia Gasparoni (Jesi).

Le altre gare: Matelica- Sangiustese. Arbitra Antonio Tarli (Ascoli Piceno). Osimana- Maceratese. Arbitra Marco Calabro’ (Reggio Calabria). Portuali Calcio Ancona- Monturano Calcio. Arbitra Francesco Tasso (Macerata).Tolentino- Montegranaro. Arbitra Marco Calabro’ (Reggio Calabria).

Amedeo Pisciolini