"C’è il cantiere, fate strisce pedonali provvisorie"

Il cantiere di viale Trento ha fatto man bassa della segnaletica stradale: "Mancano le strisce pedonali laddove i lavori sono terminati – osserva Ilario Crudellini, nuovo presidente del Quartiere 11 Porto Mare durante il sopralluogo fatto in viale Trento con altri consiglieri, alla fine della riunione di quartiere –. Il cantiere è in sicurezza, ma nella confusione di segnali stradali messi in modo superficiale, pedoni e quanti devono raggiungere la fermata del pullman possono provare disorientamento".

Il giro fatto insieme ai consiglieri Manuela Bernardis, Andrea Tartaglia, Francesca Rossi e Alberto Macchini è servito al Quartiere per verificare le segnalazioni mosse dai residenti. "Il cantiere avanza a blocchi per evitare di chiudere un’arteria della zona mare come viale Trento – continua Crudellini –. E’ un cantiere per la riduzione delle perdite e delle rotture di acqua e gas. E’ un intervento da oltre un milione di euro molto atteso dai residenti, esasperati dalle continue rotture. Ma quello che va detto a chi sta facendo i lavori è che bisognerebbe garantire la segnaletica stradale man mano che il cantiere avanza: è previsto che si facciano le strisce pedonali provvisorie proprio perché gli attraversamenti continuino ad essere segnalati. Dal momento che la consegna dei lavori non sarà prima di marzo 2026, ci potremmo trovare per i prossimi nove mesi senza la segnaletica stradale. L’asfaltatura verrà fatta solo alla fine. Servirebbe anche mettere la segnaletica che accompagna il pedone verso il tragitto a lui temporaneamente destinato".

Macchini osserva: "L’incrocio a raso tra viale Trento e viale Gorizia è tra i più critici della zona mare. Gli incidenti sono frequenti. In più ci sono le fermate degli autobus: sono molti i ragazzi che le usano per andare a scuola. La confusione non migliora la circolazione. Il cantiere per ragioni tecniche ingombra sempre il marciapiede lato mare come deposito di cantiere– conclude Macchini –: questo ha sottratto una ventina di parcheggi bianchi, nonostante le rassicurazioni fossero state altre". L’area è densamente popolata e in estate il carico aumenta perché la zona mare è destinazione ideale non solo per i turisti. "Il cantiere subirà uno stop per il periodo estivo – osserva l’assessore Mila Della Dora –: era negli accordi fin dall’inizio, proprio per evitare congestioni".

