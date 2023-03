"C’è il casellino, addio variante"

Se per la Lega il casellino di Fenile, pronto entro il 2025, "è un successo della giunta regionale di centrodestra", per il sindaco Massimo Seri "non è una novità". "Bene – aggiunge Seri – che sia stata fissata una data di consegna dell’opera, ma è un percorso a cui stavamo dietro da tempo. Già quando era presidente Ceriscioli sapevamo che il casellino si sarebbe fatto, attendevamo solo che fosse formalizzato". Non la pensano così il segretario della Lega Alessandro Brandoni e il consigliere regionale Luca Serfilippi per i quali "sono stati persi 10 anni preziosi per le divisioni del Pd e per l’immobilismo di Seri". Per Brandoni e Serfilippi "il casellino di Fenile è strategico per la viabilità del territorio e la giunta Seri, anziché assecondare il Pd sulla nuova strada di Gimarra, poteva spendere i 20 milioni per realizzare quello che avevano scritto nel programma di mandato: collegare interquartieri e complanare al casellino di Fenile. Ora è necessario rivedere l’intera strategia infrastrutturale visto che il casellino nascerà senza una strada di collegamento".

"La giunta – concludono Brandoni e Serfilippi – si attivi per facilitare la realizzazione dell’opera e far si che la stessa sia collegata con le principali strade cittadine". L’augurio di Stefano Pollegioni di Udc Fano è che "la giunta Seri fermi il progetto della Variante Gimarra evitando così di indebitare le casse comunali per una strada inutile e dannosa. Si pensi invece a spostare il traffico della Statale 16 su una complanare. Il casello di Fenile è anche una ottima motivazione per l’avvio dei lavori delle nuove Terme di Carignano".

an. mar.