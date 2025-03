C’è il derby Urbino-Urbania. Montecchio va in trasferta nella tana dei Portuali Ancona

La K Sport Montecchio Gallo capolista assieme alla Maceratese del girone oggi va in trasferta sul campo della Portuali Dorica penultima in classifica. Inizio gare ore 15.

Urbino- Urbania. "Partita che vale una stagione- dice il dg dell’Urbino (foto) Ivan Santi- è il derby che tutti, giocatori e tifosi di Urbino, aspettano da inizio campionato. I ragazzi credo che saranno pronti a dare battaglia ad una delle formazioni più forti del campionato. L’Urbania ha sicuramente una rosa importante e un bravo allenatore ma forse ha raccolto meno di quanto sperato. Noi siamo in linea con i nostri obiettivi avendo anche un budget molto inferiore di quello dei cugini urbaniesi e cercheremo fino all’ultimo di restare agganciati al treno play off che crediamo di meritare per il percorso fatto dai ragazzi, dal mister e dal suo staff fino ad oggi. Assenti Tamagnini e Pierpaoli squalificato rientreranno Giovane e Galante. Speriamo che i nostri tifosi accorrano in tanti allo stadio per una bella giornata di sport e sostenere i nostri ragazzi". Una partita veramente tosta- osserva dalla parte dell’Urbania l’allenatore Simone Lilli- una gara dove affronteremo una squadra di valore che per noi rappresenta una tappa molto importante per questo campionato. Veniamo da 6 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 4 pareggi) e questo derby oltre a rappresentare la possibile continuità di risultati deve essere un grande stimolo per ritornare alla vittoria. I ragazzi stanno lavorando bene preparandosi al meglio per questa partita". Arbitra Simone Malascorta (Jesi), assistenti: Andrea Beldomenico (Jesi) e Andrea Belogi (Ancona).

Portuali Calcio Ancona- K Sport Montecchio Gallo. "Affrontiamo la sfida di oggi-sottolinea alla vigilia del match il dg della K Sport Matteo Mariani- consapevoli di dover "rifarci" delle ultime due gare dove non abbiamo raccolto quanto sperato in termini di classifica e probabilmente anche di prestazione. La partita sarà indubbiamente complicatissima perché giocheremo su un terreno di gioco in erba artificiale di dimensione piccola rispetto allo standard, contro una squadra abituata a farlo e che è oltretutto affamata di punti importanti per la salvezza. Avremo qualche defezione di formazione causa infortuni. Siamo riusciti a recuperare Magnanelli e Nastase bloccati in settimana dall’influenza. Mi aspetto una partita fisica. Chi avrà più fame la spunterà". Arbitro Davide Zamagna (Saronno), assistenti: Nicolo Bruscantini (Macerata) e Michele Pio Rinaldi (Macerata).

Le altre partite di oggi: Fabriano Cerreto- Monturano. Matelica Calcio – Montegranaro. Montefano calcio- Maceratese. Osimana- Chiesanuova. Sangiustese- Atletico Mariner. In programma c’è anche Tolentino –Alma Juventus Fano ma come è successo nelle ultime due partite i ‘granata’ non si presenteranno e la vittoria arriderà (a tavolino) ai padroni di casa.

Amedeo Pisciolini