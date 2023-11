C’è il festival di cultura noir

A Urbino torna Urbinoir. Da oggi fino a venerdì tanti ospiti per il festival di cultura noir ideato dal dipartimento di scienze della comunicazione e studi umanistici e internazionali di UniUrb. Libri, film, arte e cibo corrono sul filo del mistero. Il tema scelto è quello dell’ambiente ma non mancheranno momenti dedicati a Italo Calvino nel suo centenario. Il festival si aprirà oggi nell’aula magna di lingue a Collegio Raffaello in piazza della Repubblica con i saluti della professoressa Elena Viganò. Poi tanti ospiti fino alla cena, anche questa a tema, a ‘La Cucina di Taty’, per raggiungere poi il cinema Nuova Luce. Qui sarà proiettato, ad ingresso libero, film ‘Dark Waters’ di Todd Haynes. "Il cambiamento climatico è il grande tema - sottolinea la professoressa Alessandra Calanchi, anima della rassegna -. Abbiamo deciso di ragionare su questo ‘crimine’ globale".

fra. pier.