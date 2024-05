C’è il “Mengarden“, un giardino segreto

Viene chiamato “il giardino segreto“ nel cuore della città che tra arte, poesia, musica e un pizzico di vintage, anche quest’anno, farà scatenare il “Mengarden“ tra le vibrazioni di ben cinque date. "Il “Mengarden“ è un progetto culturale volto a riqualificare il cortile fra le mura dell’ex carcere minorile, un luogo sia centrale sia storico della città di Pesaro che rappresenta un posto sentimentale ma anche poetico e per questo l’abbiamo chiamato “Il giardino nascosto“ – spiega Roberto Baioni, uno dei gestori del Circolo Mengaroni –. Così abbiamo pensato a cinque eventi, per questa 2ª edizione, che verranno svolti proprio lì per non lasciarlo all’abbandono ma farlo rivivere in modo positivo tra arte e cultura sperando prenda piede sempre più". Un programma che inizierà sabato 11 maggio e che si concluderà con l’ultima data il 3 agosto, ogni appuntamento darà la possibilità di vedere alternarsi vari generi, artisti ma anche partecipare a mostre/mercato.

"Per questa edizione anche il Blackmarmalade Records sarà presente, ad aprire il festival toccherà ad una giornata di poesia con un ospite speciale che sarà Matt Sedillo, il più grande attuale poeta della controcultura americana. I partecipanti potranno conoscere il suo ultimo lavoro “Vite derubate, Terra derubata“, proprio per questo l’esibizione sarà in diretta con Los Angeles" afferma Leonardo D’Elia di Black Marmalade Records.

A seguire, il 19 maggio ecco che salirà sul palco Bonnie Prince Billy (USA) e i Meboys, per biglietti rivolgersi su eventbrite.it Non solo esibizioni ma il 2 giugno la giornata partirà prima con la fiera del disco e del vintage che riunirà diversi espositori provenienti da tutto il centro italia, a svoltare la serata saranno poi i Live-AGA, i Surreal Sound Project e gli Erotik Twist a chiudere il tutto un dj set in programma. Altra data a luglio, più precisamente il 6 luglio, con la festa etichette indipendenti di WWNBB label live ed anche quì, ad accogliere il pubblico, un altro dj set. L’edizione si concluderà il 3 agosto con ‘Etnica’ in cui parteciperanno i Kanuteh-Zanotti summer quartet e i Tristitropici. Tutti gli eventi saranno gratuiti ad eccezione del 19 maggio, per info su orari, programma e aggiornamenti consultare le pagine social Mengarden Pesaro.

Ilenia Baldantoni