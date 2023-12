C’è il mercatino dell’usato. Solidarietà senza confini

Dal pomeriggio del 26 dicembre al 30 la parrocchia di Cristo Re, in viale Cesare Battisti, è pronta ad accogliere, anche quest’anno, il ‘mercatino dell’usato’ che giunge alla 15ª edizione. Una grande raccolta di oggetti che da quindici anni, i ragazzi dell’Oratorio Don Bosco di Pesaro si impegnano a portare avanti per finalizzare il ricavato interamente alle missioni in Perù e Bolivia. "Il nostro obiettivo è regalare un sorriso durante il Natale anche a chi, purtroppo, vive in una situazione di povertà. Con le nostre missioni vorremmo portare il messaggio che l’aiuto e la condivisione sono importanti e non bisogna voltare le spalle a chi è più ‘sfortunato’" spiega Serena Beleffi, organizzatrice. Libri, fumetti, quadri, giocattoli, elettronica, mobili e arredi, casalinghi oggettistica vintage, ferro vecchio e biciclette saranno questi gli oggetti che i ragazzi dell’Oratorio Don Bosco passeranno a ritirare casa per casa nelle giornate dal 27 al 30 dicembre. Il mercatino sarà aperto il mattino dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30. "Siamo molto contenti di coinvolgere sempre più persone, per questo chiunque abbia voglia di aiutarci anche durante la vendita può chiamarci al 388 9579740" conclude Beleffi. Un altro appuntamento è fissato per il 31 dicembre alle 20.30 con il cenone di Capodanno sempre lì, nella Parrocchia di Cristo Re dove sono previste tanta musica, animazione per grandi e piccini e non può mancare la classica tombolata con i premi. "Anche qui tutto il ricavato sarà a scopo benefico a sostegno delle missioni in Perù e Bolivia" commenta l’organizzatore Don Andrea della Parrocchia di Sant’Angelo in Lizzola. Per info su menù e prenotazione chiamare il 331 3302636.

Ilenia Baldantoni