C’è il pranzo dello stoccafisso

Sabato alle ore 12.30, nel salone delle feste del citcolo Arci di Villa Fastiggi, in piazza Lombardini, pranzo dello stoccafisso alla Sanpietrana che prevede il seguente menù: polenta allo stocco; stoccafisso alla sanpietrana; pinzimonio; dolce della casa e vini bianchi e rossi dell’azienda agricola "Il Conventino". Le prenotazioni chiuderanno domani mercoledì. "Vi aspettiamo numerosi. - dice l’organizzatore Giorgio Baldantoni -. In questo evento presenteremo la ricetta dello stoccafisso alla Sanpietrana che è in corso di valutazione dalla commissione De.Co. che attesta le tipicità e storicità del piatto". Parte del ricavato va al Comitato di Solidarietà di Villa Fastiggi che si adopera per aiutare le famiglie in difficoltà". Info e prenotazioni: 335 7075866 oppure 0721 281703.