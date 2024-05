C’è il Triathlon. Occhio a divieti e strade chiuse

Domani si terrà il Campionato italiano di Triathlon Olimpico “Città di Pesaro” del circuito Adriatic Series, tra Baia Flaminia e il Parco San Bartolo. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle gare, sono previste modifiche alla viabilità . Le principali prevedono, in particolare, la chiusura al traffico della strada Panoramica (il divieto di circolazione è valido, domani, anche per residenti e autorizzati), di viale Parigi e lungofoglia Delle Nazioni e divieti di sosta nell’area di Campo di Marte e delle vie limitrofe nel giorno delle gare e nel pomeriggio del giorno antecedente. Occhio anche ai divieti di sosta nelle aree interessate dalla gara.