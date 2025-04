C’è la setacciatrice, mai più la sabbia in discarica

La sabbia a Pesaro è merce preziosa. E non solo per il problema dell’erosione costiera. "Di certo non possiamo permetterci di sprecarla – osserva il sindaco Andrea Biancani, ieri in spiaggia per un sopralluogo tecnico con gli operatori di Marche Multiservizi –. Da giorni, lungo il litorale, sta lavorando una nuova macchina setacciatrice la cui azione evita lo smaltimento in discarica dei mucchi indistinti, tra sabbia e detriti, che si formano ad ogni mareggiata oppure quando i bagnini hanno terminato la pulizia della spiaggia, poco prima di impiantare le fila di ombrelloni. La setacciatrice divide i detriti dalla sabbia che può essere ricollocata nella sede originaria e non smaltita in discarica. La legge è molto rigida ed impedisce lo spostamento di sabbia da una zona all’altra, ma con il setaccio questa operazione ci permette di distribuirla per rimpolpare sia i tratti in concessione che quelli adibiti a spiaggia libera. Questa manutenzione annuale evita di veder affiorare in estate detriti sepolti d’inverno"