Ce l’abbiamo fatta davvero. Finalmente è stato ripulito il busto di Pandolfo Collenuccio

In piazzale Collenuccio torna a splendere il monumento dedicato all’umanista, storico e poeta tra i più brillanti del XV secolo, Pandolfo Collenuccio, fatto proditoriamente uccidere da Giovanni Sforza nella maestosa Rocca Costanza, dopo infinite torture. "Il busto andava sistemato – ha sottolineato il sindaco Andrea Biancani –, qualche settimana fa, grazie anche alle sollecitazioni di Franco Bertini, che più volte si è interessato allo stato dell’opera, abbiamo avviato l’iter per la pulizia del busto di Collenuccio che finalmente è tornato a splendere nella piazza a lui dedicata. Ho sempre dichiarato che durante il mio mandato avrei fatto attenzione alle piccole opere ma importati per la città. Ora abbiamo restituito dignità al monumento, al ricordo della figura di Pandolfo Collenuccio e anche a tutta la piazza". I lavori di pulizia e manutenzione hanno coinvolto la Sovrintendenza dei Beni Culturali e sono costati, al Comune di Pesaro 1.300 euro.

"Azione importante nell’anno di Pesaro Capitale italiana della Cultura che ricorda i grandi personaggi pesaresi che hanno scritto la storia della città – concludono il sindaco Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora –. Ora la piazzetta è tornata al suo splendore originario e continueremo, come in passato, a prenderci cura di tutto il patrimonio artistico della città che rappresenta nella sua totalità, per cittadini e turisti, il nostro biglietto da visita per gli anni futuri". L’intervento sul monumento a Collenuccio ha previsto il trattamento di disinfezione da colonie di microrganismi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica; rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori e spugne".