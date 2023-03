"C’è l’Alzheimer nel nuovo piano socio-sanitario?"

"Il centro residenziale per l’Alzheimer sarà nel nuovo Piano socio sanitario regionale?": E’ l’interrogativo che la capogruppo di M5S, Marta Ruggeri, rivolge al presidente della giunta regionale alla luce dei dati allarmanti sulle demenze che riguardano la nostra regione: 30mila le persone che ne sono affette in tutte le Marche, 5000 nella provincia di Pesaro e Urbino e 1200 nella città di Fano, con una stima di circa 120 nuovi casi all’anno solo nel fanese". La consigliera Ruggeri ricorda che lo scorso 24 febbraio la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, grazie alla quale è stato realizzato una decina di anni fa il centro diurno Margherita che ha 40 posti di cui solo 18 convenzionati, ha inviato al presidente Acquaroli, all’assessore alla Sanità e la presidente della IV Commissione, la richiesta di inserire il centro residenziale Alzheimer nel Piano socio-sanitario. Centro da costruire nell’area edificabile, di proprietà della Fondazione, confinante con l’attuale centro diurno "Margherita". "Alla lettera – aggiunge Ruggeri – è stata allegata una relazione del dottor Antonio Lacetera, già direttore della Geriatria del Santa Croce, nella quale si specifica che tali malati, nelle fasi avanzate della patologia, sono ospitati in Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) generaliste (tra l’altro mancanti a Fano), in Residenze protette o impropriamente negli ospedali, dove si va ad aggravare l’affollamento dei pronto soccorso". Alla luce di tutte queste considerazioni e del fatto che "ora le patologie croniche, in particolare le demenze e la malattia di Alzheimer, che colpiscono in gran parte la popolazione anziana, assorbono il 70% della spesa sanitaria globale, con tendenza in aumento, Ruggeri considera urgente che la giunta si esprima sul centro residenziale per l’Alzheimer e sul suo inserimento nel Piano socio-sanitario.

an.mar.