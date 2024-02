"Ce l’ho sempre messa tutta. Ma da loro, ho avuto solo ’no’"

"Da M5S e dai Progressisti abbiamo ricevuto solo no". Il segretario del Pd Fano, Renato Claudio Minardi, replica al coordinatore provinciale di M5S, Giorgio Fede, che dopo "l’imbarazzante sconfitta del Renato sardo" chiama in causa le responsabilità del ‘Renato locale’ in vista delle amministrative. "Chi conosce la mia storia – risponde Minardi – sa che ho sempre lavorato per la squadra. Prima di dare giudizi gratuiti, Fede si informi bene per capire dove stanno le responsabilità. Forse i suoi colleghi di movimento non gli hanno fatto sapere che il sottoscritto, come segretario Pd, ha convocato in accordo con il sindaco Seri, a novembre 2023, un tavolo allargato del centrosinistra per costruire una alleanza ampia. Purtroppo sono arrivati solo no. I Progressisti non hanno voluto affrontare questioni programmatiche, disertando riunioni convocate di comune accordo".

Aggiunge Minardi sui quattro candidati sindaci: "Hanno sospeso le loro candidature per cercare una intesa, ma non ci è stata fornita alcuna proposta di mediazione su cui discutere, fino ad arrivare a offendere un candidato del centrosinistra (Lucarelli ndr). Abbiamo sospeso l’iter delle primarie per 81 giorni con l’obiettivo di trovare un’intesa ma anche in questo caso abbiamo ricevuto solo no. Se non le avessimo sospese ad oggi le primarie, che si terranno il 7 aprile, avremmo potuto già averle fatte e avere un candidato. Fra 102 giorni si vota e non c’è più tempo da perdere. E Fede non mi venga a dire che il Movimento non può fare le primarie. A Bologna la scelta di partecipare alle primarie sostenendo Lepore, assessore uscente, è stata considerata da Conte come un laboratorio politico a livello nazionale. Se è democratica la piattaforma Russeau a maggior ragione sono democratici i voti dei cittadini espressi con la presenza fisica ai seggi e gazebo".

