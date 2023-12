C’è lo psicologo per i colleghi sotto choc

L’azienda sanitaria provinciale di Pesaro sta organizzando un servizio di supporto psicologico per i dipendenti della rete dell’emergenza urgenza sotto shock per la tragedia che ha colpito i loro colleghi. "Oggi per tutta la comunità di Pesaro e Urbino– annota Alessandro Contadini di Cisl Fp – è il giorno del dolore, del ricordo e del silenzio, perché dinanzi a tragedie simili non ci sono parole che possono lenire la perdita di un figlio, di un genitore di un amico, di un collega". La Cisl Fp Marche e la Uil Fpl si stringono simbolicamente, in un unico forte abbraccio, alle famiglie degli operatori sanitari della Potes 118 di Fossombrone e del paziente trasportato che sono decedute nel tragico incidente con il pullman di ragazzi nei pressi di Urbino. "Senza entrare nel merito degli accadimenti e delle responsabilità’ che saranno valutate dalle autorità’ competenti, la Cisl Fp e la Uil fpl vogliono ricordare il sacrificio quotidiano di medici, infermieri e autisti del nostro servizio di emergenza territoriale che garantiscono con passione, professionalità e abnegazione il diritto alla salute degli abitanti della nostra provincia anche quelli ubicati nelle zone più impervie del nostro entroterra". L’incidente stradale è "un grande lutto che colpisce tutta la comunità e che ci lascia sgomenti" commenta Angelo Aucello, segretario provinciale Uil Fpl, il sindacato al quale erano iscritti Stefano Sabbatini e Cinzia Mariotti, autista e infermiera della Potes 118 di Fossombrone, vittime del sinistro. "Lavoravano insieme da anni. Sabbatini in passato era stato anche rsu e ricoperto ruoli dirigenziali nel sindacato, sempre in prima linea per i diritti dei lavoratori". Un cordoglio corale a cui si lega anche la testimonianza della presidente dell’Ordine Infermieri Laura Biagiotti, assieme al presidente del Coordinamento Regionale Marche degli Ordini Infermieri Sandro Di Tuccio, Stefano Marconi presidente della Co.E.S. Marche e il presidente Paolo Armilleni referente di area 4 Siiet – società italiana Infermieri di emergenza territoriale.