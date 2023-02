C’è l’ok della giunta al bilancio di previsione

Approvato dalla giunta il bilancio di previsione 2023-2025. Per metà marzo è prevista la discussione e approvazione in consiglio comunale. Un bilancio "costruito", si legge nella delibera di giunta, "sulla base delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali già in vigore per l’anno 202" e prevedendo ben 7 voci di entrata, tutte derivanti da Aset, per un totale di 3.739.500: distribuzione di 1 milione 300 mila euro di utili riferiti all’esercizio 2022; 764mila euro di canone per l’igiene urbana; 340mila euro di canone straordinario per i rifiuti speciali, non pericolosi, portati alla discarica di Monteschiantello; 945mila euro canone per l’affidamento del servizio gas; 200mila euro di proventi dei parcheggi a pagamento; 60mila euro di canone concessorio per il servizio di cremazione; 130mila euro il canone di affitto delle farmacie. Altra voce di entrata utilizzata è di quella di 1 milione 150mila euro di oneri di urbanizzazione che sono stati utilizzati per coprire la spesa corrente.

Le voci di entrata relative ad Aset sono la conferma del ruolo fondamentale che ha l’azienda pubblica dei servizi anche nella costruzione del bilancio comunale e nell’assicurare quel livello di welfare (servizi sociali educativi) che il Comune ha storicamente garantito nel corso degli anni. Dal Comune fanno presente che l’architettura del bilancio di previsione è quella impostata sette anni fa, non c’è alcun cambiamento sostanziale, ma proprio per questo anche piccole oscillazioni posso determinare momenti di discussione e confronto e allungare i tempi di approvazione.

Nella foto: il sindaco Seri

an. mar.